Fedez denunciato da una Onlus per il testo di una canzone del 2010

Una Onlus ha mosso una pesante accusa contro Fedez. L’associazione pro territorio e cittadini ha incriminato il rapper di vilipendio contro le forze armate e istigazione a delinquere per il testo di un brano.

Stiamo parlando del pezzo Tu come li chiami del 2010. Nel brano sarebbero contenute frasi offensive nei confronti di carabinieri e militari. Inoltre, la diffusione del pezzo sarebbe stata una vera e propria istigazione degli ascoltatori contro le forze armate.

La denuncia per il testo della canzone“prende le mosse dalle numerose segnalazioni di Carabinieri in congedo pervenute nei giorni scorsi all’Associazione, che dal 2008 e’ impegnata in battaglie in difesa della legalità, sulla presenza in rete del testo della canzone contenente frasi offensive delle forze armate con particolare riguardo dei carabinieri”.

La denuncia del Codacons a Fedez

Intanto, la faida tra il Codacons contro Fedez continua a essere ancora molto accesa. Questa volta, però, la reazione del rapper all’ennesima accusa non è finita con una semplice controversia mediatica.

Tutto è partito da un ammonimento da parte del Codacons. Si tratta di un’istanza in cui la raccolta fondi organizzata da Fedez in sostegno dei lavoratori dello spettacolo è stata paragonata alla questione riguardante Malika.

In seguito alla reazione dell’artista, dai toni molto forti, l’associazione si è espressa in questo modo: “Entrando poi nel merito delle accuse mosse dal rapper verso la nostra associazione, gli insulti, l’arroganza, le menzogne contenute nel suo video e la violenza dimostrata nei nostri confronti varranno a Fedez una nuova querela per diffamazione che il rapper si sarebbe potuto evitare se solo avesse letto (e compreso) l’atto che gli è stato notificato”.