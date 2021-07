I BTS si esibiscono al BBC Radio 1 Live Lounge (VIDEO)

I BTS hanno fatto la loro prima visita al programma della BBC Radio 1 Live Lounge per una fantastica cover di Puff Daddy e Faith Evans, I’ll Be Missing You. Le superstar più amate del K-pop sono state accompagnate da una band al completo per la loro performance che ha visto tutti e sette i membri seduti sul palco.

Possiamo parlare di questa versione di I’ll be missing you?! #BTSOnLiveLounge pic.twitter.com/VFm0KQIFHP — GingerGeneration.it (@TwitGinger) July 27, 2021



I sette ragazzi – vestiti in jeans e camicia bianca – si sono poi alzati in piedi per cantare il loro ultimo singolo in lingua inglese, Permission to Dance, e realizzare una vivace esibizione uno dei loro precedenti successi Dynamite, che ha richiesto un cambio di costume in maglioni preppy e abiti estivi.

Ecco il video in cui i BTS cantano Permission to Dance a Live Lounge

Intanto, Butter dei BTS è rimbalzata dalla n.7 alla posizione n. 1 nella classifica di Billboard Hot 100, aggiungendo un’ottava settimana in vetta alla chart e pareggiando il periodo trascorso in cima alla classifica durante questo 2021, registrato per la prima volta da Drivers License di Olivia Rodrigo, nell’arco di tempo che va da gennaio a marzo.

Ma non è finita qui perché il video dei BTS realizzato per il remix MIC Drop con Steve Aoki ha appena raggiunto un traguardo importante. La clip ha superato, infatti, il miliardo di visualizzazioni su YouTube. MIC Drop è già il quarto video della boyband a raggiungere il traguardo del miliardo di visualizzazioni, dopo DNA, Boy with Luv e Dynamite. E sicuramente non sarà l’ultimo.