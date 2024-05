Red, White & Royal Blue 2: è ufficiale!

Dopo l’enorme successo ottenuto con Red, White & Royal Blue, l’adattamento del bestseller di Casey McQuiston, che lo scorso anno è entrato nella classifica delle tre commedie romantiche più viste di tutti i tempi, Amazon MGM Studios ha dato il via libera allo sviluppo di un sequel, con le star Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez che torneranno. Red, White & Royal Blue 2 si farà!

Red, White & Royal Blue 2: tutto quello che sappiamo!

Dopo aver esordito nel lungometraggio con il primo film, Matthew López è tornato a scrivere la sceneggiatura del sequel, questa volta insieme a McQuiston. Greg Berlanti e Sarah Schechter della Berlanti Schechter Films torneranno a produrre il film, insieme a Michael McGrath della testata e López. La McQuiston sarà produttrice esecutiva.

I dettagli sulla trama del sequel sono ancora nascosti. La notizia del suo sviluppo è stata annunciata ieri sera durante una sessione di domande e risposte a seguito della proiezione del film al Culver Theatre, che ha preceduto la presentazione inaugurale di Amazon, prevista per il 14 maggio.

Si dice sia anche che il film più visto in tutto il mondo per Amazon nelle sue prime tre settimane dall’uscita, tanto che Red, White & Royal Blue, avrebbe generato “un enorme aumento” di abbonati per la piattaforma di streaming, secondo un portavoce.

Una stella in ascesa, Galitzine può attualmente essere vista accanto ad Anne Hathaway nella commedia romantica di Prime Video The Idea of You. Recita anche al fianco di Julianne Moore e Tony Curran nel dramma storico della Starz Mary & George.

Anche l’altro protagonista un attore emergente molto seguito, Perez è apparso anche nei film di The Kissing Booth, Minx di Starz e altri progetti.

La sinossi di Red, White and Royal Blue

Alex Claremont-Diaz, figlio della Presidente degli Stati Uniti, e il Principe Henry d’Inghilterra hanno molto in comune: bell’aspetto, un innegabile carisma, fama internazionale… e un totale disprezzo reciproco. Separati da un oceano, la loro faida di lunga data non è mai stata davvero un problema, finché una disastrosa, e molto pubblica, lite ad un evento reale diventa cibo per i tabloid, creando un possibile intoppo nel momento peggiore possibile nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Le due famiglie e i collaboratori, per cercare di limitare i danni, costringono i due rivali a inscenare una “tregua”. Ma il gelido rapporto tra Alex ed Henry inizia inaspettatamente a trasformarsi in una timida amicizia, l’attrito che c’era tra loro lascia spazio a qualcosa di più profondo di ciò che si sarebbero mai aspettati.

