Eurovision 2024: video e testo di Hurricane di Eden Golan (Israele)

Hurricane è il titolo della canzone con cui la cantante israeliana di cittadinanza russa Eden Golan rappresenta Israele all‘Eurovision Song Contest di Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024.

Testo Hurricane di Eden Golan

Writer of my symphony

Play with me

Look into my eyes and see

People walk away but never say goodbye

Someone stole the moon tonight

Took my light

Everything is black and white

Who’s the fool who told you boys don’t cry

Hours and hours, empowers

Life is no game but it’s ours

While, the time goes wild

Everyday I’m losing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm

I got nothing to hide

Take it all and leave the world behind

Baby promise me you’ll hold me again

I’m still broken from this hurricane

This hurricane

Living in a fantasy, ecstasy

Everything is meant to be

We shall pass but love will never die

Hours and hours, empowers

Life is no game but it’s ours

While, the time goes wild

Everyday I’m losing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm

I got nothing to hide

Take it all and leave the world behind

Baby promise me you’ll hold me again

I’m still broken from this hurricane

This hurricane

Lo tzarich milim gdolot (Don’t need big words)

Rak tfilot (Just prayers)

Afilu eem kashe lirrot (Even if it’s hard to see)

Tamid ata masheer li or echad katan (You always leave one single light)

Traduzione Hurricane di Eden Golan

Scrittore della mia sinfonia

Gioca con me

Guardami negli occhi e vedi

Le persone se ne vanno ma non dicono mai addio

Qualcuno ha rubato la luna stasera

Ho preso la mia luce

Tutto è in bianco e nero

Chi è lo stupido che vi ha detto, ragazzi, di non piangere

Ore e ore, dà potere

La vita non è un gioco ma è nostra

Nel frattempo, il tempo si scatena

Ogni giorno sto perdendo la testa

Tenendo duro in questa corsa misteriosa

Ballando nella tempesta

Non ho niente da nascondere

Prendi tutto e lascia il mondo alle spalle

Tesoro, promettimi che mi abbraccerai ancora

Sono ancora distrutto da questo uragano

Questo uragano

Vivere in una fantasia, in estasi

Tutto è destinato ad essere

Passeremo ma l’amore non morirà mai

Ore e ore, dà potere

La vita non è un gioco ma è nostra

Nel frattempo, il tempo si scatena

Ogni giorno sto perdendo la testa

Tenendo duro in questa corsa misteriosa

Ballando nella tempesta

Non ho niente da nascondere

Prendi tutto e lascia il mondo alle spalle

Tesoro, promettimi che mi abbraccerai ancora

Sono ancora distrutto da questo uragano

Questo uragano

Lo tzarich milim gdolot (Non servono paroloni)

Rak tfilot (Solo preghiere)

Afilu eem kashe lirrot (Anche se è difficile da vedere)

Tamid ata masheer li o echad katan (Lasci sempre una sola luce)

