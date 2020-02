Ghali – DNA: il rapper svela i featuring del nuovo album

Ghali è pronto a rilasciare il nuovo album, intitolato DNA, in uscita il prossimo 20 febbraio. Il rapper ha svelato ieri le quattro e importanti collaborazioni contenute nel suo nuovo disco. Nell’album, Ghali collabora dunque con Tha Supreme, Soolking, Mr Eazi e Salmo.

Lo ha annunciato pubblicando un trailer promozionale del disco in cui si vede l’artista intento a realizzare misteriosi intrugli, metafora dell’album DNA che sarà dunque il risultato di una commistione di artisti.

Lo scorso 7 febbraio, il rapper ha presentato al Festival di Sanremo il suo nuovo e allegro singolo, Good Times (qui trovi audio e testo del brano) che è un assaggio del progetto discografico in uscita.

Il brano segue il rilascio di Boogieman, realizzato proprio con Salmo e attualmente in cima alle classifiche, che Ghali ha portato sul palco dell’Ariston. Proprio qui, l’artista ha realizzato una messa in scena che resterà negli annali del Festival. Come ricorderete, infatti, Ghali ha simulato una rovinosa caduta dalle scale. Una trovata che però centra molto con il disco e che farà parte di un intero spettacolo che il rapper sta preparando.

L’artista milanese, infatti, sarà il prossimo maggio al Fabrique di Milano dove ripeterà la scenografia riprodotta al Teatro Ariston con tanto di maschera. Una scelta che deriva da un anno difficile, fatto appunto di cadute, come lui racconta:

“Nell’ultimo anno ho passato forse uno dei momenti più vuoti della mia vita nonostante avessi tutto. Ho avuto il bisogno di vederlo rappresentato sulle scale di uno dei palchi più importanti in Italia per realizzare cosa significasse davvero cadere davanti a tutti. E se qualcuno si è preoccupato mi dispiace davvero, ma due ginocchia sbucciate non sono la fine del mondo”.