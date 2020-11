Daniele Davì sparito da Instagram, da un giorno all’altro. Ma che cos’è successo esattamente e perché questa decisione?

Il noto Instagrammer e soprattutto tiktoker è letteralmente sparito nel nulla in questi ultimi giorni di novembre. Il suo profilo, come lui ha spiegato molto chiaramente su TikTok, è stato disattivato.

Ecco le parole di Daniele e il video in cui spiega la situazione:

In queste ultime ore mi è stato disabilitato il profilo Instagram. Non so quale sia il motivo, non sono ne il primo nè l’ultimo a cui è successo, quelli che ci sono passati sanno che non è una procedura riattivarlo. Spero di ritornare il prima possibile. In questin giorni vi avrei parlato di una “cosa” su Instagram, ma direi che per ora ne parliamo su TikTok.