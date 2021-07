Georgina Amorós parla di Cayetana e Philippe ed Elite 5: Intervista

Cosa succederà a Cayetana in Elite 5? Lo abbiamo chiesto a Georgina Amorós.

Pochi giorni dopo l’uscita della quarta stagione della serie spagnola di Netflix ho avuto la possibilità d’intervistare l’attrice per parlare del suo personaggio e del futuro della serie. In Elite 4, infatti, Cayetana è quella che ha avuto l’evoluzione ed il percorso più interessante e la sua storyline con Philippe (Pol Granch) ha permesso alla serie di esplorare una tematica molto importante come gli abusi all’interno della coppia.

Con Georgina Amorós abbiamo parlato di come Cayetana abbia iniziato ad accettare se stessa e ha trovato la propria dignità grazie alla sua passione per la moda; l’attrice ha anche condiviso il perché è grata del fatto che la storia del suo personaggio abbia aiutato a sdoganare una questione di cui spesso non si parla. Ma soprattutto ho chiesto a Georgina di dirmi cosa sogna per il futuro di Caye in Elite 5!

Guarda l’intervista esclusiva di GingerGeneration.it con Georgina Amorós:

Cosa succederà in Elite 5:

Non abbiamo tantissime notizie sulla trama di Elite 5, ma sicuramente la polizia continuerà ad indagare su cosa è accaduto ad Armando interpretato da Andres Velencoso (che apparirà anche in alcuni flashback). Gli attori che interpretano Omar e Samuel qualche tempo fa avevano annunciato il loro addio dopo la quarta stagione. Tuttavia, Itzan Escamilla ha partecipato alla riprese di Elite 5 perciò il dubbio sulla sua presenza rimane. Ari, Mencia, Patrick, Cayetana, Rebe e Philippe ci saranno quasi sicuramente visto che hanno storyline aperte e sviluppabili.

Tra le new entry già annunciate e molte attese troviamo poi Valentina Zenere (i dettagli qui) e André Lamoglia, che, da quello che ci ha anticipato Georgina. interpreteranno due personaggi molti forti e Caye avrà a che fare almeno con uno di loro.

Quando uscirà?

Netflix non ha ancora annunciato una data esatta per l’uscita di Elite 5, ma sicuramente non sarà prima del 2022.