Elite 5 – recensione: La serie Netflix che ormai non sorprende più

Da oggi è disponibile su Netflix Elite 5. Anche questa volta la serie conta otto episodi che cercano, senza riuscirci, di emozionare, colpire e sorprendere il pubblico. Non eravamo rimasti entusiasti della scorsa stagione ma abbiamo comunque dato una possibilità a questo nuovo capitolo.

La location di Elite 5 è ancora una volta Las Encinas, una scuola che stagione dopo stagione perde sempre più credibilità come istituto d’eccellenza. La storia riprende dove l’avevamo lasciato: Ari sta cercando di superare il trauma dell’aggressione di Armando. Mencia continua a sentirsi responsabile e tutti tranne Rebe e Samuel continuano a chiedersi dove sia finito Armando. Tra le storie lasciate a metà anche quella del principe Philippe. Il giovane infatti deve recuperare credito agli occhi degli altri e fiducia in sè stesso dato che per tutti è solo il molestatore.

Nel teen drama arrivano poi alcune new entry come la stravagante Isadora e il portoghese Ivan, figlio di un calciatore famoso. Le loro storie iniziano ad intrecciarsi in modo casuale e in alcune momenti poco chiaro con quelle degli altri. Per quanto riguarda i dialoghi li abbiamo trovati vuoti, piatti e ripetitivi così come le tematiche. Ci sono dei buoni spunti narrativi come l’importanza del supporto psicologico o l’omosessualità ma non sono approfonditi o indagati a fondo. Non mancano poi molti stereotipi come quello ormai stravisto dei giovani ricchi che affrontano la solitudine sballandosi.

Elite 5 è un teen drama che dovrebbe tenere il pubblico con il fiato sospeso. Tuttavia, proprio è proprio la svolta che manca. Abbiamo avuto la sensazione di qualcosa di già visto e più che intrattenerci ci ha annoiati. Siamo sempre più convinti che come già successo con Tredici la serie avrebbe dovuto concludersi qualche stagione fa.