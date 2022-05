Elite 6 – Netflix: Anche Omar Ayuso dice addio al suo personaggio

Recentemente vi abbiamo parlato dell’addio ufficiale di Samuel (Itzan Escamilla) alla serie spagnola Elite. A fine aprile però anche un altro dei personaggi principali aveva salutato il suo personaggio con un lungo messaggio sui social. Ecco i dettagli

Dopo la prima settimana del debutto [della quinta stagione ndr], ho voluto condividere queste due immagini, ha scritto Ayuso. Rappresentano il mio primo e l’ultimo scatto di quello che è stato il viaggio emotivo più importante della mia vita, finora. Nella prima immagine il bambino emozionato e insicuro, nell’altra il bambino ancora emozionato e molto più insicuro di quando ha iniziato. Elite, ci dobbiamo così tante cose a vicenda che forse è meglio non iniziare. Grazie a tutte le persone che mi hanno tenuto per mano all’inizio di questo strano percorso, ci incontreremo ancora molte volte. Grazie Omar, ci siamo dati tanta vita e fatta guerra – The show must go on!!!

Del resto in questa quinta stagione di Elite il personaggio di Omar pur avendo spazio non ha saputo emozionarci. Probabilmente l’uscita di scena avrebbe avuto più senso se in contemporanea con quella di Ander. Del resto la storia di questi due ragazzi è stata capace di emozionarci, intrattenerci e l’uno senza l’altro non è riuscito a dare lo stesso brio alla serie. Una serie che comunque a nostra parere doveva fermarsi già un paio di stagioni per non cadere nella noia e nella banalità.

Ecco il post su Instagram:

