Elite: sono in arrivo progetti spin-off?

É appena approdata su Netflix la settima stagione di Elite, il teen drama spagnolo più longevo di Netflix, e già si inizia a parlare di potenziali spin-off. Vi ricordiamo che l’ottava sarà l’ultima stagione dello show. Ecco tutto quello che dovete sapere sui potenziali spin-off di Elite.

Elite ed i potenziali spin-off della serie

Sappiamo per certo che Las Encinas chiuderà ufficialmente le sue porte per Elite con l’ottava stagione ma le possibilità di sviluppare altre storie attorno all’universo della scuola più pericolosa di Spagna ci sono ancora. Perchè non realizzare degli spin-off di Elite? Qualcosa del genere è già stato fatto con La casa di carta, Berlino, spin-off con protagonista il personaggio interpreto da Pedro Alonso debutterà su Netflix il prossimo 29 dicembre. Con Elite volendo Netflix ha già racconto brevi episodi dedicati ad alcuni personaggi grazie ai cortometraggi rilasciati.

Carlos Montero non si è voluto sbilanciare sulla sorte dei potenziali show collaterali ed ha dichiarato che al momento nulla è ufficiale: “Abbiamo discusso molte possibilità, la porta è aperta, ma sapete come funziona con Netflix, non possiamo dire nulla.”

A lungo si era parlato di potenziali spin-off dedicati alla nuova vita dei protagonisti della prima stagione: Carla, Nadia e Lu ad esempio. Purtroppo il tutto non si è mai concretizzato.

Fan di Elite non temete: potete ancora sperare in nuove storie.

Potrebbe interessarvi anche: