Elite 7: ecco chi sarà il padre di Isadora

Ancora non sappiamo molto sulla nuova stagione di Elite, il teen drama mystery spagnolo campione di ascolti in casa Netflix, quello che è certo è un nuovo ingresso nel cast dello show. Leo Sbaraglia vestirà i panni del padre di Isadora (Valentina Zenere) in Elite 7.

A dare la notizia è il profilo ufficiale di Elite. La pagina social della serie Netflix ha condiviso uno scatto che ritrae Leo Sbaraglia e Valentina Zenere sul set della nuova stagione dello show.

Ecco la foto caricata sul profilo di Elite:

La asociación de padres y madres de Las Encinas tiene un nuevo miembro: Leo Sbaraglia será el padre de Isadora en #Élite7 pic.twitter.com/g8LB64t5Hd — EliteNetflix (@EliteNetflix) February 23, 2023

Il cast di Elite 7

Nel cast della nuova stagione di Elite si aggiungo al cast anche: Mirela Balic, Fernando Lindez, Ivan Mendes, Nadia Al Saidi, Gleb Abrosimov, Alejandro Albarracín e Mirabel Verdù. Dovrebbe tornare anche Omar Ayuso nei panni di Omar. Cosi come dovremo rivedere anche: Valentina Zenere (Isadora), André Lamoglia (Ivan), Adam Nourou (Bilal), Carmen Arrufat (Sara), Álvaro de Juana (Didac), Ana Bokesa (Rocio), Alex Pastrana (Raul) e Ander Puig (Nico)

