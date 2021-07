Addison Rae ha perso tutti i follower su TikTok? Ecco cos’è successo

Addison Rae ha perso tutti i follower su TikTok, perlomeno questo è ciò che l’influencer ha denunciato qualche ora fa sul suo profilo Twitter.

Nell’arco di tempo in cui ieri sera TikTok ha smesso di funzionare, cosa che accade di tanto in tanto per via degli aggiornamenti, l’app cinese di video ha riscontrato diversi bug, originando il tanto temuto TikTok down.

In seguito all’interruzione del funzionamento della piattaforma, dunque, sembrava che Addison avesse perso ogni suo follower, fino ad arrivare allo 0 in corrispondenza dei profili seguiti e dei seguaci.

A lanciare l’allarme è stata lei stessa, che su Twitter ha allegato lo screen di ciò che vedeva aprendo il suo profilo.“E’ ora di trovare un lavoro”, ha scritto Addison Rae a dir poco spaventata dalla spiacevole constatazione.

Time to get a job ig 😔😭 pic.twitter.com/dZdYt9KBIS — Addison Rae (@whoisaddison) July 6, 2021

Fortunatamente, adesso tutto è rientrato, e quella che sembrava un fatto che avrebbe segnato inesorabilmente la distruzione della sua carriera, è stato solo un problema temporaneo. Se da una parte Addison, però, può tirare un sospiro di sollievo su quanto accaduto, dall’altra è certo che è Khaby Lame e non più lei il secondo tiktoker più seguito al mondo.

L’account del 21enne di Chivasso, sul social, ha raggiunto ormai 83,6 milioni di follower superando dunque quello di Addison Rae che da quasi un anno era al secondo posto e il cui profilo conta circa 81,7 milioni di follower.

Nella classifica degli account più seguiti, quello di Charli D’Amelio resta per ora saldo al primo posto. La ballerina 17enne, nata in Connecticut, negli Stati Uniti, è stata la prima a superare 100 milioni di follower su TikTok e attualmente il suo profilo ne conta 119,2 milioni.