Elite 6: Itzan Escamilla conferma ufficialmente che Samuel non ci sarà

Oggi Netflix con una serie di immagini ha confermato ufficialmente che Samuel non ci sarà in Elite 6. Il pubblico e i fan lo immaginavano. Ecco perchè l’annuncio ripostato dall’attore Itzan Escamilla e da alcuni colleghi come Andrè Lamoglia non ci ha sorpreso più di tanto.

Scopri qui la nostra recensione della quinta stagione

“Così lo abbiamo conosciuto e così gli diciamo addio”, scrive la pagine ufficiale di Elite. Vediamo poi una carrellata di immagini del personaggio nel corso delle varie stagione. Questo annuncio rende sempre più probabile l’idea che Samuel sia morto nel finale della quinta stagione anche se nel finale il fatto non appare chiaro. Il ragazzo però potrebbe essersi salvato e aver scelto di ricominciare una vita altrove magari all’estero. Solo l’inizio della sesta stagione ci darà una risposta certa sul suo destino.

Basandoci sul finale della quinta stagione il prossimo mistero sarà qualcosa di totalmente nuovo. Infatti, nel finale abbiamo assistito all’arresto del preside de Las Encinas e alla risoluzione di molti altri misteri. Non sappiamo se Cayetana, Rebe e Omar torneranno perché le loro storyline sembrano concluse. Inoltre dato l’arresto del padre anche i fratelli Mencia, Patrick e Ari potrebbero allontanarsi da Madrid. Insomma per ora poche certezze e tanti punti interrogativi su come potrebbe continuare una serie che secondo noi ha raccontato tut to ciò che aveva da dire.

Ecco il carosello di immagine dedicate a Samuel per l’addio a Elite 6:

