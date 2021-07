Sangiovanni ospite di Ludovica Comello: quando andrà in onda

Sangiovanni sarà ospite di Ludovica Comello, nel suo show Casa Comello. Oltre al cantante, nella stessa puntata, interverranno anche Elettra Lamborghini e Noemi.

Secondo quanto riportato da Idealia.it, la data d’uscita dell’episodio con Sangio è il 13 luglio, esclusivamente sulla piattaforma Tim Vision. Ludovica ha già pubblicato, intanto, un video dove scherza con il cantante per il suo strordinario successo.

“Da quando sei uscito stai facendo il macello, dischi d’oro, di platino, di zaffiro, hai una gioielleria ambulante!”, dice la giovane conduttrice.

Recentemente, Sangiovanni e la ragazza erano stati avvistati insieme grazie a una foto pubblicata proprio da Ludovica. Il selfie ha suggerito un’idea che se fosse vera avrebbe dell’incredibile. Quella che i due giovani stessero girando un remake di Violetta.

Così non è, infatti, il vero motivo della collaborazione è proprio la partecipazione di Sangio al talk show condotto dalla Comello che ha la seguente mission:

“Dopo Casa Sanremo è arrivata Casa Comello! Lodovica incontra i Big del Festival 2021 per parlare dei brani in gara e mettere alla prova la loro cultura sanremese. Aneddoti, curiosità musicali e tantissima ironia sono gli ingredienti delle interviste di Casa Comello. Una casa in cui gli artisti si sentono perfettamente a loro agio, almeno fino a quando non scatta il momento della temutissima challenge”.

Nel frattempo, potrebbero arrivare altre certificazioni per l’artista vicentino. Sangiovanni sembra infatti a un passo dal suo primo quadruplo disco di platino con le sue hit Malibu e Lady, che sono già oltre le 270.000 copie vendute.

Sangio ha battuto ogni record, conquistando addirittura la certificazione oro in Svizzera col suo tormentone Malibu. Il cantante ha annunciato, soltanto ieri, le date per il suo tour estivo che avrà luogo dal mese di agosto al mese di settembre per portare la sua musica dal vivo in alcune città italiane e non solo.

E voi guarderete l’intervista di Sangiovanni a Casa Comello?