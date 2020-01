Francesco Gabbani: Viceversa è il suo nuovo album (tracklist e significato)

Si intitola Viceversa il nuovo album di Francesco Gabbani, in uscita il prossimo 14 febbraio. Il disco porta lo stesso titolo del brano con cui il cantautore parteciperà al Festival di Sanremo. Viceversa è già in preorder e presave, per averlo il giorno stesso dell’uscita. L’album uscirà sulle piattaforme digitali e nei formati CD, CD deluxe edition e vinile.

A dare la notizia è stato lo stesso Francesco Gabbani sui suoi profili social dove ha pubblicato anche la tracklist delle canzoni ed il significato dei brani contenuti nel nuovo album. Ecco le sue parole riguardo il messaggio del disco:

Il filo conduttore del disco è il rapporto tra individualità e collettività: ogni brano suggerisce un punto di vista diverso nel cercare di interpretare la complessa relazione tra te stesso e gli altri, tra la personalità singola e il sistema sociale.

Tracklist di Viceversa

Einstein Il sudore ci appiccica Viceversa Cinesi Shambola Duemiladiciannove È un’altra cosa Bomba Pacifista Cancellami



Dopo due anni travolgenti, Gabbani si è fermato nel 2019 per elaborare quanto accaduto e per prendersi il tempo per scrivere un nuovo disco. In un’epoca in cui tutto corre veloce e gli artisti sembrano non potersi mai fermare, Gabbani si è invece fermato. Il cantante ha voluto cercare la giusta ispirazione per poter scrivere un nuovo capitolo del suo progetto artistico.

Un capitolo che include il ritorno su quello stesso palco che gli ha dato davvero tantissimo. All’Ariston ha infatti trionfato per ben due edizioni consecutive. La prima volta, Gabbani aveva infatti vinto nelle Nuove Proposte con Amen. L’anno successivo, l’artista toscano si era portato a casa la vittoria con Occidentali’s Karma. Ed ora, finalmente, l’annuncio del nuovo album.