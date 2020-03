Nyv di Amici 19: “Ecco perché canto con gli occhi chiusi!”

Nyv, cantante di Amici 19, vive oggi un momento d’introspezione che ci permette di conoscerla un po’ meglio. Partiamo dal suo stato d’animo di questi ultimi giorni: la ragazza confessa di non accettare fino in fondo le critiche che le vengono fatte spesso. Professori e giuria, infatti, commentano sempre le sue esibizioni sottolineando il fatto che canta con gli occhi chiusi.

Nyv è dispiaciuta che le osservazioni sulle sue performance vertano ogni volta su questo dettaglio e non sul modo in cui ha cantato. Sottolinea che tanti altri artisti, probabilmente, si esibiscono tenendo gli occhi chiusi e fanno lo stesso anche nella vita di tutti i giorni. Poi, confessa che lei non apre gli occhi mentre canta perché in quel momento sta succedendo qualcosa dentro di sé e spera che questo arrivi anche al pubblico: “Perché si ascolta con le orecchie e con gli occhi”.

La cantante parla anche del suo brano Blues D’alcool che racconta di un genitore alcolizzato. La ragazza dice di non giudicare le persone che hanno questi problemi e si aspetta che anche gli altri capiscano lei nelle sue difficoltà.

Nyv (Nyvinne), 22 anni, cantautrice e polistrumentista. Suona pianoforte, chitarra, ukulele e fa beatbox. Nata in Lussemburgo, cresciuta a Domodossola, vive a Cormano (Milano). È autodidatta e sin da piccola si è appassionata alla musica, avvicinandosi a ogni strumento con la voglia di suonarlo. Ha iniziato a scrivere canzoni quando aveva 12 anni. Nel 2017 ha partecipato a Sarà Sanremo e l’anno successivo a Sanremo Giovani, classificandosi ad un passo dalla vittoria della sezione Nuove Proposte. Grazie a questo piazzamento ha avuto la possibilità di esibirsi nei cinque continenti in occasione del tour Sanremo World. Ad Amici ha presentato gli inediti Blues d’alcool, Padre e Per favore.