FreeZayn: ecco cos’è successo a Zayn con la RCA Records

Nella giornata di ieri su Twitter l’hashtag #FreeZayn è schizzato improvvisamente in testa ai trending topic mondiali su Twitter. In moltissime, fra le One Direction stand più nostalgiche, hanno infatti voluto manifestare supporto nei confronti di Zayn. A quanto pare, infatti, l’artista sta ricevendo un pessimo trattamento da parte di RCA Records, la sua casa discografica. Ma cos’è successo esattamente?

Si dice che RCA, l’etichetta discografica di Zayn, stia facendo di tutto per sabotare l’uscita di nuovo materiale inedito di Zayn. Il motivo è legato ad un tweet di Zayn che nelle scorse ore ha tenuto a chiarire un punto: non c’è, almeno nel suo futuro prossimo, nessuna collaborazione in arrivo.

Il chiarimento è arrivato dopo che, online, avevano iniziato a rincorrersi insistenti le voci di una possibile imminente collaborazione di Zayn con Justin Bieber.

Qui sotto le parole dell’ex membro degli One Direction:

Soltanto qualche mese fa, in riferimento alla sua casa discografica, Zayn aveva twittato:

nothing is more important than his happiness, he deserves so much more recognition for his work, he's one of the most hardworking and true artist right now, please pay some respect on him. ZAYN DESERVES BETTER

