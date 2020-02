Me Contro Te: ci sarà un secondo film? Ecco la loro risposta!

Da YouTube al grande schermo il passo è breve… soprattutto se sei i Me Contro Te! Il duo di youtubers ha infatti battuto il record stagionale al botteghino per un film italiano, guadagnando ben 9.216.419 € (al 3 febbraio) con Me Contro Te -- La Vendetta del Signor S.

Tuttavia questi due ragazzi non hanno nessuna intenzione di fermarsi, anzi al contrario. Sono stati proprio loro a raccontarci quali sono i loro progetti futuri e che cosa gli piacerebbe fare. Come hanno svelato ai nostri microfoni, Luì e Sofì sarebbero più che felici di tornare al cinema… ma non solo, di lavorare a un secondo album. Visto il loro grande successo c’è da aspettarsi che la Warner, produttore del film, esaudisca questo desiderio!

Guarda la nostra intervista:

I Me Contro Te svelano chi è il Signor S e come si sono conosciuti!

Watch this video on YouTube

Ma nel frattempo le sorprese che i Luì e Sofì hanno in serbo per i loro fan non sono finite. Il giorno di San Valentino uscirà infatti l’album legato al film Me Contro Te -- La Vendetta del Signor S.. La data di lancio non è casuale, il disco contiene infatti una canzone che si chiama Me Con Te, il pezzo più romantico di tutto l’album.

Come tutti sanno Luigi e Sofia sono una coppia anche nella vita da ormai 7 anni. Sono stati loro stessi a raccontarci come è nata la loro storia d’amore:

“Ci siamo conosciuti sette anni fa a casa di mio cugino”, ha detto Sofì, “Poi lui si è invaghito e piano piano ha cercato di conquistarmi. E poi anch’io mi sono innamorata…”.

Fenomeni del momento e adorati da bambini -- e non solo, i Me Contro Te sembrano aver trovato la ricetta del successo e soprattutto del divertimento. Non ci resta che continuare a seguirli per scoprire che cos’altro faranno!