Niall Horan: audio, testo e traduzione No Judgement

Bentornato Niall Horan! Esce oggi, 13 marzo, in tutti i negozi di dischi e nelle piattaforme online come Spotify Heartbreak Weather, il suo nuovo album! Heartbreak Weather, questo il titolo dell’album, arriva a due anni e mezzo dal bellissimo Flicker, suo disco d’esordio fuori dagli One Direction. Al suo interno troviamo anche il pezzo Black & White!



L’uscita di Heartbreak Weather, come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, è stata anticipata da diversi singoli. Prima dell’arrivo dell’album, infatti, Niall Horan ha reso disponibili i singoli Nice to Meet Ya, Put a little love on me e No judgement!

Ascolta l’audio di No Judgement di Niall Horan

Testo

Traduzione

[Chorus] When you’re with me, no judgementYou can get that from anyone elseYou don’t have to prove nothin’You can just be yourselfWhen you’re with me, no judgementWe can get that from everyone elseAnd we don’t have to prove nothin’When you’re with me, no judgement [Post-Chorus] Mmm, we don’t have to prove nothin’Mmm, when you’re with me, no judgement [Verse 2] I get us breakfast in the mornin’Or you can slip out in the nightYou don’t have to give me a warnin’‘Cause we both got nothin’ to hide, nothin’ to hide [Pre-Chorus] Even though we don’t talk for a couple of months, yeahIt’s like we didn’t lose any timeI could be your lover or your shoulder to cry onYou can be whoever you like, oh [Chorus] When you’re with me, no judgementYou can get that from anyone elseYou don’t have to prove nothin’You can just be yourselfWhen you’re with me, no judgementWe can get that from everyone elseAnd we don’t have to prove nothin’When you’re with me, no judgement [Post-Chorus] Mmm, we don’t have to prove nothin’Mmm, when you’re with me, no judgement [Bridge] I hope we never changeEven though we both know that we’ll move on againI’ll keep your secrets safeUntil the time we both find ourselves alone again, oh [Chorus] When you’re with me, no judgement (No judgement)You can get that from everyone elseYou don’t have to prove nothin’You can just be yourselfWhen you’re with me, no judgement (No judgement)We can get that from everyone elseAnd we don’t have to prove nothin’When you’re with me, no judgement [Outro] Mmm, we don’t have to prove nothin’Mmm (Yeah), when you’re with me, no judgementMmm (Oh), we don’t have to prove nothin’Mmm, when you’re with me, no judgement

A piedi nudi e una bottiglia di vino

Puoi stare con me stanotte

Non devi cambiare quando sono vicino a te

Quindi vai avanti e di ‘quello che hai in mente, nella tua mente

Quando sei con me, nessun giudizio

Puoi ottenerlo da chiunque altro

Non devi dimostrare niente

Puoi essere solo te stesso

Quando sei con me, nessun giudizio

Possiamo ottenerlo da tutti gli altri

E non dobbiamo dimostrare niente

Quando sei con me, nessun giudizio

Mmm, non dobbiamo dimostrare niente

Mmm, quando sei con me, nessun giudizio

Ci faccio colazione la mattina

Oppure puoi scivolare fuori di notte

Non devi darmi un avvertimento

Perché entrambi non abbiamo niente da nascondere, niente da nascondere

Anche se non parliamo da un paio di mesi, sì

È come se non avessimo perso tempo

Potrei essere il tuo amante o la tua spalla su cui piangere

Puoi essere chiunque tu voglia, oh

Quando sei con me, nessun giudizio

Puoi ottenerlo da chiunque altro

Non devi dimostrare niente

Puoi essere solo te stesso

Quando sei con me, nessun giudizio

Possiamo ottenerlo da tutti gli altri

E non dobbiamo dimostrare niente

Quando sei con me, nessun giudizio

Mmm, non dobbiamo dimostrare niente

Mmm, quando sei con me, nessun giudizio

Spero che non cambiamo mai

Anche se sappiamo entrambi che andremo di nuovo avanti

Terrò i tuoi segreti al sicuro

Fino a quando ci ritroviamo entrambi di nuovo soli, oh

Quando sei con me, nessun giudizio (nessun giudizio)

Puoi ottenerlo da tutti gli altri

Non devi dimostrare niente

Puoi essere solo te stesso

Quando sei con me, nessun giudizio (nessun giudizio)

Possiamo ottenerlo da tutti gli altri

E non dobbiamo dimostrare niente

Quando sei con me, nessun giudizio

Mmm, non dobbiamo dimostrare niente

Mmm (Sì), quando sei con me, nessun giudizio

Mmm (Oh), non dobbiamo dimostrare niente

Mmm, quando sei con me, nessun giudizio