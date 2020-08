Francesco Bertoli e Michelangelo: tutti i TikToker del video di  Señorita

Si intitola Señorita il brano estivo di Francesco Bertoli e Michelangelo, entrambi ex concorrenti della scorsa edizione di Amici.

Per il video ufficiale del singolo hanno partecipato anche tantissime star di Tik Tok, tra cui altri ex concorrenti del talent show. Ecco chi sono:

Giorgia Malerba, Vincenzo Cairo, Alessia Lanza, Rebecca Gradoni, Giulia Paglianiti, Anna Ciati, Ilaria Cammarata, Noa planas, Talisa Ravagnati, Simone Noto, Tommaso Malerba, Federico Patuzzi, Susanna Patuzzi, Federico Petrucci, Valentina Sarra e Ayoub Haraka.

A proposito della loro prima canzone che li vede collaborare, Francesco Bertoli e Michelangelo Vizzini hanno raccontato:

“Señorita nasce dalla voglia di far divertire e di far ballare. Abbiamo scelto di unire le nostre forze per creare qualcosa di bello, essendo completamente diversi possiamo far vedere il giorno e la notte e che gli opposti stanno bene insieme. Siamo davvero felici perché tra di noi, oltre ad esserci un’amicizia pura e reale, c’è di base l’amore per la musica.”

Francesco Bertoli, Michelangelo - Señorita

Francesco Bertoli ha pubblicato il suo primo album dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. L’album si intitola Carpe Diem ed è stato rilasciato lo scorso aprile per Virgin Records.

Entrato nella scuola sin dall’inizio della scorsa edizione, il cantante milanese ha proseguito il suo percorso nel talent show fino alla prima puntata del serale.

Prima di lasciare Amici, Francesco Bertoli ha potuto realizzare uno dei suoi più grandi sogni. Durante il serale, infatti, ha duettato con il cantautore Ermal Meta.

Nel disco di debutto di Francesco Bertoli sono contenuti, oltre a Mc Donald’s, anche gli altri brani cantati dall’artista nel programma tra cui Geloso, Buio pesto ed Eri una festa, e altri inediti. Tra questi, Ognuno per sé scritto dal cantautore, nonché ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, Virginio.