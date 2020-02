Diodato rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2020

Diodato rappresenterà il nostro Paese alla 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest che si terrà a Rotterdam dal 12 al 16 maggio. Ad annunciarlo, con grande entusiasmo, è stato il cantante di Fai rumore, in seguito all’arrivo del comunicato ufficiale del contest che riportiamo qui sotto:

“Sanremo 2020 è giunto al termine. Durante la serata finale del festival della canzone italiana è stato annunciato che Diodato ha vinto con la canzone Fai Rumore (Make Noise). Il cantante rappresenterà l’Italia a Rotterdam questo maggio.

Il 70 ° festival della canzone italiana ci ha portato una settimana piena di musica dal vivo dal Teatro Ariston di Sanremo, con molti ospiti, il concorso per le nuove proposte e quello con 24 partecipanti nella categoria Big che funge da selezione italiana per l’Eurovision Song Contest.

I concorrenti sono stati giudicati ogni notte da una varietà di giurie. Hanno votato una giuria demografica, l’orchestra del Festival e i coristi, una giuria nella sala stampa e il pubblico italiano tramite la televoto. Una volta aggiunti tutti i loro risultati, Diodato è stato il vincitore”.

Ma quella di partecipare all’Eurovision Song Contest non è l’unica soddisfazione che attende a breve Diodato. Che vita meravigliosa è il nuovo album del cantautore di Aosta, in uscita il 14 febbraio per Carosello Records. Una fotografia realista di un vissuto fatto di passioni e fragilità, amori, solitudini, cadute e rinascite. Il nuovo lavoro del cantautore si contraddistingue anche per uno sguardo attento alla società, ai rapporti tra esseri umani, alle barriere invisibili che caratterizzano il nostro tempo.