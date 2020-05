Mascherine lavabili colorate: le più belle e dove comprarle

Con la Fase 2 di questa quarantena ormai a pieno regime, le mascherine sono diventate, oltre che obbligatorie, anche un accessorio indispensabile del nostro guardaroba. Se nella Fase 1 la tragica assenza di mascherine ha costretto le persone ad arrangiarsi, adesso sempre più aziende hanno messo le proprie maestranze alla creazione di mascherine lavabili, che non sono solo indispensabili, ma anche molto belle.

Ovviamente ci sono anche molti brand di moda che stanno creando mascherine con il proprio logo, ma visto che la maggior parte di noi non può permettesi di spendere 180 euro (o oltre) per quella di Fendi, abbiamo creato per voi una lista di siti su cui acquistarle a prezzi contenuti.

Amazon:

Il sito e-commerce per eccellenza di questa quarantena continua ad essere il luogo principale dove trovare mascherine lavabili, ovviamente state attenti ai prezzi ed alla recensioni. Abbiamo trovato queste delle Centopercento Camicie che sono made in Italy, vendute in pacchetti da 3 o 5 mascherine e potete scegliere se acquistare le classiche bianche o colorate.

Centopercento Camicie Mascherina Filtrante Lavabile Cotone (3 PZ)





Mascherine Light e Pro:

Abbiamo trovato un sito che da la possibilità di scegliere la mascherina più adatta alle tue esigenze, Light o Pro. Entrambe sono molto comode e funzionali e soprattutto sono disegnate e prodotte in Italia con tessuti e fibre italiane. La maschera PRO si contraddistingue per la sua leggerezza e dal suo TRIPLO STRATO PROTETTIVO. La maschera Light aderisce perfettamente al volto senza irritare e garantisce massima libertà di movimento. Scoprile qui!

Carillo Home:

Questa è stata una delle prime aziende italiane a mettere la propria qualità made in Italy al servizio della popolazione: Carillo Home, infatti, che è un’azienda che produce principalmente biancheria per la casa, ha iniziato a creare mascherine lavabili. La cosa più interessante, però, è che per ogni mascherina acquistata, loro ne donano una.

Tra le più belle ci sono quelle a fiori, oppure sicuramente uniche sono quelle con le paillettes oro. Oltre allo strato esterno colorato, le mascherine hanno un doppio strato di tessuto interno in TNT 100% polipropilene, un ultimo strato in percalle di cotone. La mascherina è idrorepellente, traspirante e anallergica, è stata pensata per la protezione delle vie respiratorie superiori e per prevenire la diffusione del virus.

QVC:

Anche il canale di shopping QVC ha lanciato la propria linea di mascherine grazie ad uno dei brand in vendita nel proprio network. Potete acquistate set da due mascherine colorate in cotone e spunbond. Il tessuto è lavabile a temperature fino a 40°C per oltre 20 cicli, finché da una verifica visiva non si notano deterioramenti.

Onda Blu:

OndaBlu è il sito giusto per chi ama le fantasie ed i colori: belle e colorate e ottime per la protezione durante gli spostamenti quotidiani. Lavabili e riutilizzabili più e più volte, con tantissime fantasie. Soprattutto costano solo 5 euro! L’azienda solitamente produce costumi da bagno made in Italy personalizzati, ma in questo momento di grande difficoltà, hanno deciso di convertire la loro attività e realizzare mascherine, sia per adulti che per bambini.