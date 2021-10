Francesca Michielin – Nei tuoi occhi: audio e testo

Francesca Michielin ha pubblicato oggi il nuovo singolo, Nei tuoi occhi, tratto dalla colonna sonora del film Marilyn ha gli occhi neri.

Secondo Francesca, che ne l’autrice, è un pezzo “Pensato per creare un mondo di emozioni trascendenti i suoni puri della composizione.”

Ascolta qui Nei tuoi occhi di Francesca Michielin

Testo Nei tuoi occhi di Francesca Michielin

Quanto tu mi guardi

forse te ne accorgi mi attraversi e arrivi

in fondo ai miei ricordi

mi tuffo nei tuoi occhi

ci nuoto dentro finché sento che non tocco più

e quando piangi come grandine mi butti giù non esistono scuse

nella testa mille cose esplodono

e a domino precipito come mille rose

che sbocciano in un giardino esotico di petali che cadono

tu non mi annoierai mai

Liberami le ali squarciami il cuore

prenditi tutto

lasciami i tuoi sguardi

come petardi quando fuori è buio

un sacco di cose che non so dire

tu mi dai la voce ogni giorno per poterle gridare

liberami le ali

provaci tu

Quando tu mi parli

non so cosa pensi

quasi prendi a pugni tutti i tuoi discorsi

mi tuffo nei tuoi occhi

e un po’ sprofondo

Non so come fingere come fai tu

mi tuffo nei tuoi occhi che se sto a galla

magari non ti vedo più

Liberami le ali squarciami il cuore

prenditi tutto

strappa via le paure

portami altrove dove non è buio

un sacco di cose che non so dire

tu mi dai la voce ogni giorno per poterle gridare

come un bengala esploso nel cuore

mi dai la voce di dire

che c’è tutto da fare

Liberami le ali squarciami il cuore

prenditi tutto

lasciami i tuoi sguardi

come petardi quando fuori è buio

liberami le ali

provaci tu

Liberami le ali salvami tu