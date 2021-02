Fedez si è scusato con Francesca Michielin per aver pubblicato per errore un passaggio del brano sanremese Chiamami per nome.

La cantautrice veneta, fino a questo momento, non era stata chiamata in causa nella vicenda. Questo però non significa che le abbia riguardato meno direttamente. Il rapper, dopo alcuni giorni di silenzio sui social, ha dunque deciso di chiederle scusa.

Fedez ha scelto di porgerle delle pubbliche scuse per il gesto, anche se non voluto, e anche per il rischio di squalifica dal Festival che conseguentemente le ha fatto correre.

L’artista ha regalato a Francesca Michielin un mazzo di fiori, con il brano Perdono come sottofondo, il tutto documentato via Instagram e Instagram Stories.

La cantante ha accettato questo regalo accennando un sorriso dietro la mascherina. Un gesto simbolico quello di Fedez che evidentemente denota un pentimento e anche la consapevolezza di aver rischiato di nuocere alla loro collaborazione artistica.

“L’ultima foto prima di confiscarti il telefono”, ha commentato Francesca Michielin sotto il post che è stato pubblicato dal rapper.

Nonostante il Codacons si sia esposto in modo netto contro la partecipazione del rapper a Sanremo, dopo quanto avvenuto, i due artisti si ritroveranno comunque a gareggiare insieme sul palco dell’Ariston.

La prima collaborazione tra Fedez e Francesca Michielin, vi ricordiamo, risale a cinque anni fa con il brano Nessun grado di separazione. Con questa canzone i due artisti si sono classificati secondi al Festival di Sanremo 2016.

