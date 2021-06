Britney Spears: Christina Aguilera sostiene la cantante con una lettera

Con un lungo messaggio su Twitter, Christina Aguilera si è unita ai tanti sostenitori di Britney Spears dopo le ultime dichiarazioni shock della cantante. Ecco la sua lettera completa, tradotta in italiano da Mtv Italia.

Il testo della lettera di Christina Aguilera per Britney Spears

“Negli ultimi giorni ho pensato a Britney e a tutto ciò che sta passando. È inaccettabile che ogni donna, o ogni umano, che vuole avere il controllo del proprio destino non possa vivere la vita come desidera. Essere silenziati, ignorati, bullizzati o vedere negato il supporto da coloro che ti sono ‘vicini’ è la cosa più impoverente, devastante e umiliante. Il danno mentale ed emotivo che questo può fare allo spirito umano non è una cosa da prendere alla leggera. Ogni donna ha il diritto di possedere il proprio corpo, il proprio sistema riproduttivo, la propria privacy, il proprio spazio, la propria guarigione e la propria felicità. Anche se non sono dietro le porte chiuse di questa stratificata e personale ma anche pubblica conversazione. Tutto ciò che posso fare è condividere ciò che penso dal mio cuore su ciò che ho sentito, letto e visto attraverso i media. La convinzione e disperazione di questa richiesta per la libertà mi porta a credere che questa persona che una volta conoscevo sta vivendo senza compassione o decenza. A una donna che ha lavorato sotto condizioni e pressioni inimmaginabili, prometto che lei merita tutta la libertà possibile per vivere la più felice delle vite. Il mio cuore è con Britney. Lei merita tutto il VERO amore e supporto del mondo“.

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through.

It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3

— Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021