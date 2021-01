Nintendo Switch x Indie developers: ecco il panel tutto al femminile!

Si è tenuta ieri pomeriggio la conferenza stampa di Nintendo Switch x Indie developers. Nel corso dell’incontro con la stampa, il gigante del tech ha avuto modo di raccontare l’esperienza di quattro importanti studi di sviluppo nostrani nell’ambito del gaming. Una tavola rotonda tutta al femminile, in un mondo che (forse per pregiudizio) in molti considerano ancora dominato dagli uomini.

Le sviluppatrici hanno raccontato l’esperienza di lavoro con la console Nintendo Switch e le proprie storie, ma anche le sfide quotidiane che riserva questo settore, un sogno per tantissimi giovani, e soprattutto tutto quello che comporta essere una donna che lavora con i videogiochi

A fare gli onori di casa, Fabrizia Malgieri. La giornalista ha introdotto le ospiti mettendo al centro della discussione la loro esperienza di sviluppo su Nintendo Switch. Fra di loro abbiamo ascoltato i pareri di:

Violetta Leoni di One-O-One Games , autori di Ping Pong Pro VR , The Rachel Foster e Fury Roads Survivor ;

di , autori di , e ; Alessandra Tomasina di Digital Tales , autori di Bookbound Brigade ;

di , autori di ; Domiziana Suprani di Studio Evil , autori di Super Cane Magic ZERO ;

di , autori di ; Fortuna Imperatore (aka Axel Fox), autrice di Freud’s Bones.

Ecco tutte le presentazioni dalla conferenza stampa di Nintendo Switch x Indie developers

Violetta Leoni ci ha raccontato la sua esperienza come PR Executive di . Fra i prodotti di punta della sua One-O-One Games oggi c’è per esempio Ping Pong Pro VR. Il videogioco è una rivistazione di Ping Pong Arcade già disponibile su altre piattaforme. Questo prodotto permette di giocare anche a distanza a ping pong. Questo gioco è stato richiesto da molti brand, per sessioni di team building. Per la versione Switch hanno chiamato la campionessa italiana di ping pong che è stata registrata in tutti i suoi movimenti per fare sì che il personaggio avesse dei movimenti realistici.

Oltre a Ping Pong Pro VR Violetta Leoni ha presentato anche due nuove importanti sfide per la sua azienda: stiamo parlando di The Rachel Foster e Fury Roads Survivor. Quest’ultimo in particolare è un gioco che tutt’ora, dopo anni, appare nei top 10 arcade games. Dal gioco sportivo al thriller psicologico, ce n’è insomma davvero in abbondanza!



VR Ping Pong Pro | 1st Impressions | PSVR

Alessandra Tomasina racconta il suo ruolo all’interno di Digital Tales, principalmente come marketing manager ma anche come responsabile dell’outsourcing. Ha 18 anni di esperienza nel settore, ed è entrata dalla porta del giornalismo.

Digital Tales, nato nel 2006, in 10 anni di vita è cresciuto tantissimo, espandendosi con sedi a Roma e Miami. Sviluppano soprattutto giochi di corsa (soprattutto mobile) e di avventura. Lo studio realizza anche soluzioni di e-learning, di formazione digitale per le imprese.

Il primo gioco su Switch dell’azienda si intitola Bookbound bridage.

Bookbound Brigade

BOOKBOUND BRIGADE Gameplay Walkthrough Part 1 - No Commentary [PC]

Lo scopo del gioco è prendere a mazzate tutti i personaggi storici che ci hanno fatto impazzire ai tempi della scuola. Il tutto si svolge in un mondo bidimensionale.

Protagonisti della tavola rotonda anche Super Cane Magic ZERO, videogioco nato dalla penna del noto fumettista Sio e sviluppato da Studio Evil, e Freud’s Bones di Axel Fox, un’avventura sul padre della psicoanalisi vincitore del Red Bull Indie Forge nel 2020 come miglior videogioco indipendente italiano.

Domiziana Suprani di Studio Evil afferma:

Ogni evento Nintendo dedicato agli Indie è una stupenda occasione per conoscere meglio team e sviluppatori italiani, aggiungendo ogni volta nuovi tasselli al panorama della nostra industria videoludica.”, mentre Fortuna Imperatore, aka Axel Fox, aggiunge: ”Partecipare ad un evento di tale spessore rappresenta per me una opportunità straordinaria. La sola idea di poter unire nella stessa frase la parola ‘Nintendo’ col mio nome è una chimera.

Qui sotto potete recuperare il panel integrale di Nintendo Switch x Indie developers!