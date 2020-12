In arrivo uno speciale evento esport su Fortnite. Tra gli special guest fra tutti menzioniamo Tha Supreme. Musica e gaming si fondono per un’esperienza indimenticabile all’interno del videogioco targato Epic Games. Il countdown è partito già da qualche giorno e manca oramai poco all’attesissimo “thasup Box Fight”, l’esclusivo torneo di boxe virtuale organizzato da Tha Supreme in collaborazione con Me Next e Machete Gaming e prodotto da Spazio Lenovo. Tra gli artisti presenti anche Hell Raton, reduce da X Factor, a fare gli onori di casa. Il rapper di Olbia assieme a Piazz condurranno uno show esclusivo, un mix tra musica e gaming.

FORTNITE: COSA C’È DA SAPERE SULL’EVENTO

L’appuntamento Fortnite è per il prossimo 22 dicembre alle ore 13 sul canale Twitch Machete Tv. Sarà un evento esport senza alcun precedente, a cominciare dal cospicuo montepremi di 15 mila euro. Il “thasup Box Fight” è un torneo a invito a eliminazione diretta. Un’occasione imperdibile per le numerose squadre di esport italiane ed estere per mostrare tutte le loro skill con Fortnite, il battle royale più famoso dei videogame, che continua a mietere successi su successi. Come vuole lo spiriti di Machete Gaming (format e team di gamer collegato alla crew hip-hop fondata da Salmo, Hell Raton e Slait nel 2010) ci sarà spazio anche per l’intrattenimento musicale. Nei prossimi giorni sarà svelata l’intera lineup di artisti e performance. I fan stanno attendendo carichi di brio l’evento. Non ci resta che ci vengano forniti ulteriori aggiornamen ti. Rimanete sintonizzati!

L’ULTIMO AGGIORNAMENTO FORTNITE

Epic Games ha reso noto che l’ultimo aggiornamento Fortnite proporrà una modalità grafica ultraleggera, che consentirà di aumentare in maniera considerevole gli FPS in gioco. Un’opportunità che permetterà di giocare in maniera aeguata anche a coloro che sono in possesso di un hardware un po’ datato. Con tale modalità anche in tal caso si potrà giocare lo stesso con un framerate quantomeno decente. Stiamo parlando della Performance Mode, che è al momento disponibile in Alpha e che può essere selezionata dal menu delle impostazioni. Tale modalità consente un abbassamento della qualità grafica in cambio di prestazioni extra.

Per aggiornamenti su Fortnite e altre videogame continuate a seguirci!