Fedez spiega come ha scoperto di avere il tumore: “Non avevo sintomi”

Nessun sintomo strano. Un dottoressa con uno strano presentimento. Una notizia impensabile. Fedez ha parlato per la prima volta pubblicamente di come ha scoperto di avere il tumore al pancreas.

Da qualche mattina faccio colazione insieme a Fedez. Il rapper dorme poco e così alle 7 fa delle dirette chiacchierate con i suoi fan più mattinieri mentre la sua famiglia e la città si sveglia. Incuriosita dalle notifiche che mi manda Instagram, ho deciso di ascoltare cosa racconta e, stamattina, ha parlato apertamente di come ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino al pancreas.

Come Fedez ha scoperto di avere il timore:

Durante la diretta, un fan ha chiesto a Fedez di spiegare come ha scoperto di avere un tumore e soprattutto che sintomi aveva. Il rapper ha confessato di aver avuto nessuno segnale in particolare che ci fosse qualcosa che non andava, ma che è stato grazie all’intuizione di una dottoressa.

Fedez ha raccontato di essere arrivato con due ore di ritardo ad una visita medica perché aveva litigato con sua moglie e di essere stato visitato da questa dottoressa, la quale ha avuto uno strano presentimento riguardo ad un valore e gli ha consigliato di fare una risonanza magnetica precauzionale. Grazie a questa intuizione ha scoperto di avere un tumore al pancreas ed è riuscito ad intervenire in tempo. La scrupolosità di questo medico gli ha letteralmente salvato la vita.

Fedez ha raccontato anche ha invitato la dottoressa al concerto benefico LOVE MI che ha organizzato a Milano il 28 Giugno e che si sono abbracciati e commossi.

Cos’è il tumore di Fedez:

Il sistema neuroendocrino è costituito da cellule che hanno le caratteristiche tipiche sia delle cellule endocrine, che producono gli ormoni, sia di quelle nervose. Le cellule neuroendocrine sono presenti in tutto l’organismo e nei diversi organi svolgono funzioni specifiche, come regolare il flusso dell’aria nei polmoni o la velocità di transito del cibo nel tratto gastrointestinale o il rilascio dei succhi digestivi nell’intestino.

I tumori neuroendocrini – indicati anche come TNE o come NET (dall’inglese Neuro-Endocrine Tumor) – prendono origine da queste cellule e possono colpire organi anche molto diversi tra loro come intestino, pancreas, polmoni, tiroide, timo o ghiandole surrenali.

Chi è a rischio?

Non sono stati identificati fattori di rischio certi per questo tipo di tumori che sta affliggendo Fedez. Tra i fattori di rischio più probabili si può ricordare l’età, dal momento che queste neoplasie sono più frequenti nelle persone adulte e anziane. Inoltre gli uomini, rispetto alle donne, sono più a rischio di sviluppare alcuni tumori neuroendocrini come feocromocitoma e tumore a cellule di Merkel.

In generale il rischio aumenta anche nel caso di sistema immunitario particolarmente debole o in persone che presentano nella loro storia familiare alcune malattie ereditarie.

The Ferragnez 2:

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato l’arrivo nel 2023 di The Ferragnez 2 e durante la diretta lui ha confermato che la seconda stagione sarà molto incentrata sul racconto della malattia. Federico ha confessato che quando ha ricevuto il referto medico ha fatto un errore molto comune: cercare su Google. Aprendo così scenari apocalittici sul suo destino.

Poi, però, ha guardato due interviste dell’ex calciatore Gianluca Vialli, che ha combattuto con un tumore simile, e questo gli ha dato molto speranza ed una visione diversa della malattia; per questo motivo ha deciso di portare la GoPro con se in ospedale e documentare tutta la sua battaglia.