Fedez: Cos’è un tumore neuroendocrino al pancreas

Fedez ha annunciato su Instagram, la causa del suo problema di salute: un raro tumore all’addome. Nello specifico si tratta di un tumore neuroendocrino al pancreas.

Il rapper ha spiegato di averlo scoperto la scorsa settimana e di essere subito stato operato per rimuoverlo: “mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)“.

Cos’è il tumore di Fedez:

Il sistema neuroendocrino è costituito da cellule che hanno le caratteristiche tipiche sia delle cellule endocrine, che producono gli ormoni, sia di quelle nervose. Le cellule neuroendocrine sono presenti in tutto l’organismo e nei diversi organi svolgono funzioni specifiche, come regolare il flusso dell’aria nei polmoni o la velocità di transito del cibo nel tratto gastrointestinale o il rilascio dei succhi digestivi nell’intestino.

I tumori neuroendocrini – indicati anche come TNE o come NET (dall’inglese Neuro-Endocrine Tumor) – prendono origine da queste cellule e possono colpire organi anche molto diversi tra loro come intestino, pancreas, polmoni, tiroide, timo o ghiandole surrenali.

Chi è a rischio?

Non sono stati identificati fattori di rischio certi per questo tipo di tumori che sta affliggendo Fedez. Tra i fattori di rischio più probabili si può ricordare l’età, dal momento che queste neoplasie sono più frequenti nelle persone adulte e anziane. Inoltre gli uomini, rispetto alle donne, sono più a rischio di sviluppare alcuni tumori neuroendocrini come feocromocitoma e tumore a cellule di Merkel.

In generale il rischio aumenta anche nel caso di sistema immunitario particolarmente debole o in persone che presentano nella loro storia familiare alcune malattie ereditarie.

Sintomi:

Spesso i tumori neuroendocrini restano a lungo asintomatici e questo può causare ritardi nella diagnosi. In altri casi invece i sintomi sono aspecifici, correlati anche ad altre patologie non oncologiche. In linea generale i sintomi dipendono dall’organo coinvolto e dal tipo di sostanze biologicamente attive che il tumore a volte produce . Tra i sintomi comuni si riscontrano ipertensione, febbre, mal di testa, sudorazione, vomito, aumento delle pulsazioni, ma anche iper- o ipo-glicemia, diarrea, perdita di appetito, aumento o diminuzione del peso, cambiamento delle abitudini intestinali e urinarie, eruzioni cutanee, noduli sottocutanei, tosse persistente. Come si cura: Come è accaduto anche per Fedez, tra le diverse opzioni terapeutiche possibili, la chirurgia è la più utilizzata a scopo potenzialmente curativo: se riesce a rimuovere completamente il tumore, l’intervento permette in molti casi di curare definitivamente i pazienti.

fonte: Airc.it