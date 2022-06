The Ferragnez 2: anticipazioni, curiosità e data di uscita della serie

I Ferragnez sono pronti per tornare su Prime Video con The Ferragnez 2, la seconda stagione della loro serie reality che porta i fan della coppia all’interno della casa di Chiara e Fedez. La serie è prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2023.

The Ferragnez 2 l’annuncio via social

L’annuncio di The Ferragnez 2 è stato dato proprio da Chiara Ferragni e Fedez su Instagram poco fa. Una notizia che arriva a seguito del successo di Love Mi il concerto di beneficenza tenutosi in Piazza Duomo a Milano fortemente voluto proprio da Fedez e J-Ax.

Proprio come la prima stagione, anche in The Ferragnez 2 ritroveremo la famiglia di Chiara e Federico tra lavoro e momenti quotidiani. Insieme a loro anche il primogenito Leone e la piccola Vittoria.

Chiara Ferragni su The Ferragnez 2

Spero che la seconda stagione di questa serie cosí intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che attraverso la terapia provano a migliorare se stessi e il proprio rapporto di coppia. l nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo, dove proviamo a raccontare il nostro aspetto umano piú privato e spontaneo fatto anche di debolezze e sfide personali.

Fedez su The Ferragnez 2

Spero che la seconda stagione possa ispirare esattamente come la prima, in cui abbiamo cercato di normalizzare il tema della psicanalisi e della terapia e coincide con un periodo molto significativo delle nostre vite. Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro.

A proposito dei Ferragnez

Come è noto Chiara e Fedez hanno recentemente vissuto un momento particolare delle loro vite, legato alla malattia di lui. Un percorso emotivamente complesso che, la coppia ha scelto di condividere insieme ai propri fan, cercando di mettersi a nudo come esseri umani.

Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 27 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes “Most Powerful Fashion Influencer” a livello globale.

Fedez è un artista poliedrico con all’attivo oltre 77 dischi di platino e più di 14 milioni di follower su Instagram, già protagonista di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1 e host del grande successo LOL – Chi ride è fuori. Grazie allo show docu-reality Original italiano The Ferragnez – La serie, pubblico e fan hanno imparato a conoscerli oltre i social, grazie ad un accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità in un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme.