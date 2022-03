Zara lancia la prima linea di fondotinta e correttori (prezzi)

Zara, noto fashion brand, ha lanciato la sua prima linea di fondotinta e correttori. La linea makeup esiste ormai da tempo per il colosso spagnolo, ma adesso hanno fatto un balzo in avanti dedicandosi a questa nuova linea di prodotti molto inclusiva.

Sono, infatti, state rilasciate ben 51 shade di fondotinta e 36 shade di correttori, che vanno a completare la collezione del brand. Skin Love si chiama questo nuovo lancio adatta a pelli chiarissime, fino a incarnati più scuri, così che ognuno possa trovare la sua shade perfetta.

Info e prezzi

La nuova collezione è disponibile sul sito ufficiale di Zara, anche in Italia, e nei negozi più forniti. Ma scopriamo nel dettaglio i prodotti:

LIMITLESS SOFT-MATTE FOUNDATION

Si tratta di un fondotinta leggero dal finish matte, che aiuta a contrastare la lucidità della pelle e il sebo, il che lo rende particolarmente adatto alle pelle miste/grasse. Ha una resistenza fino a 12 ore. Prezzo: 15,95€

LUMINOUS CREAMY CONCEALER

Cremoso e luminoso, questo correttore ha un finish satinato e una media coprenza. Prezzo: 8,95€

Altri prodotti

Nel corso degli anni il brand ha lanciato una vera e proprio collezione makeup, nella quale sono presenti anche accessori come i pennelli e non solo. Per il viso abbiamo le palette, i bronzer e i blush (anche in versione ricaricabile, e persino alcuni prodotti in crema e gli illuminanti.

Per gli occhi, invece, mascara, duo di ombretti, palette, eyeliner e anche qui prodotti in crema multi uso. Infine per le labbra lip oil, rossetti e tinte labbra. C’è anche una sezione dedicata agli smalti per le unghie

Cosa ne pensate della nuova collezione Skin Love di Zara?