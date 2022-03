Fedez in lacrime sui social: “Ho un problema di salute, ma sono pronto ad affrontarlo”

Per Fedez è un momento difficile. Il rapper ha appena confessato sui social di essere afflitto da un problema di salute.

Dalle sue parole possiamo soltanto intuire che non si tratta di una condizione da sottovalutare, ma che per fortuna è stata diagnosticata perfettamente in tempo.

Fedez ha pubblicato pochi minuti fa una Storia su Instagram per rivolgersi a cuore aperto con i fan e parlare della sua malattia, ma senza specificare di cosa si tratta.

Per ora, l’artista di Disumano preferisce stringersi alla sua famiglia per affrontare questo momento di difficoltà nel modo opportuno e per poterlo raccontare a tempo debito.

Si tratta di un percorso importante quello sta per intraprendere in cui farà tesoro di esperienze simili alla sua, esperienze che il rapper ha avuto modo di conoscere grazie al web e ai social.

Fedez: la preoccupazione dei fan

Già nei giorni scorsi i fan hanno cominciato a nutrire preoccupazione per l’artista. Dopo una giornata di assenza sui social, Chiara Ferragni ha pubblicato nelle prime ore di questa mattina un contenuto piuttosto insolito.

L’influencer ha condiviso su Instagram una foto collage di lei e Fedez, presa da una fanpage. Prima della Storia di poco fa, anche Fedez non appariva più su Instagram da circa due giorni, e questo ha sollevato una preoccupazione ulteriore.

Qualcuno ha preferito ironizzare immaginando che la coppia fosse semplicemente occupata con l’imminente trasloco.

Purtroppo, però, i timori di molti sono stati confermati da quanto il rapper ha appena deciso di rivelare.

Come già detto, l’ottima tempistica della diagnosi è già uno dei migliori presupposti per la risoluzione della patologia.

Auguriamo a Fedez di poter guarire presto e completamente, circondato dall’amore della sua famiglia, amici e colleghi e con il supporto di tutti i fan.