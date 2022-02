Chiara Ferragni sostiene Arcigay Milano con la campagna Love Fiercely

Chiara Ferragni ha dato il via a una collaborazione con Arcigay Milano, nel giorno di San Valentino, lanciando la campagna#LoveFiercely.

L’iniziativa avrà come protagoniste tre coppie rappresentanti la comunità LGBTQ+: Nick Cerioni e Leandro Manuel Emede, Francesco Cicconetti e Chiara Pieri, Loredane Tshilombo e Sara La Pignola.

La storia di Chiara è, invece, quella presentata nel primo video del progetto, pubblicato ieri sui social. Queste le parole dell’influencer, per presentare la sua idea che è soprattutto a sostegno di chi in amore non è del tutto libero riguardo le proprie scelte.

Amare con fierezza, amare come vuoi e chi vuoi è il significato di tutto quello che ha spinto le mie scelte, sempre, tutto quello in cui ho sempre creduto, tutto quello che oggi mi permette di essere la persona innamorata delle della mia vita e di chi la popola .Voglio dire a tutti di amare se stessi prima di tutto, perché solo così ci si sente liberi di amare come e chi si vuole. Io nella mia vita l’ho fatto, ho amato indipendentemente dal genere, senza farmi costringere dalle etichette che gli altri volevano darmi.

#LoveFiercely non è, però, solo una campagna che avrà vita sui social network. Il progetto arriverà anche nelle scuole di Milano per sensibilizzare i giovani nel luogo in cui più di ogni altro dovrebbero sentirsi liberi di sviluppare la propria identità, a 360 gradi.

Il progetto è attivo già dal 1994 ma ora avrà modo di trovare nuova linfa. Chiara Ferragni ha donato, inoltre, una somma di denaro all’Arcigay Milano.

I sostenitori dell’imprenditrice, invece, possono contribuire pubblicando a loro volta le proprie storie, usando l’hashtag dedicato e spargendo sempre di più il messaggio dell’iniziativa: quello di un amore senza barriere.