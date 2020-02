Federico Pietrucci scrive un messaggio per i fan

Federico Pietrucci, dopo l’abbandono di Amici 19, scrive un bel messaggio su Instagram dedicato ai suoi tantissimi fan. Il ballerino parla dell’uscita dalla scuola più ambita d’Italia e, ovviamente, di quell’infortunio con cui si è giocato l’accesso al Serale.

Tutto è accaduto nel giro di pochissimi giorni e a un passo dall’inizio del Serale, una meta ambitissima da tutti gli allievi della scuola di Maria De Filippi.

Come sappiamo, Federico ha dovuto lasciare Amici 19 perché si è infortunato e con un tutore alla mano ha salutato il pubblico nella puntata speciale, andata in onda sabato pomeriggio. Con un simile impedimento, durante il Serale sarebbe stato difficile affrontare le coreografie e reggere i ritmi della fase finale di Amici.

Per questa ragione, Federico ha lasciato la scuola. Non è escluso che non possa tornare l’anno prossimo, un’occasione che ha colto Andreas Muller. Anche se si tratta di un’ipotesi abbastanza improbabile, perché la conduttrice non ha accennato a questa possibilità.

Ma siccome Andreas ha vinto Amici nell’edizione in cui è tornato, dopo l’infortunio dell’anno precedente, è ciò che si augurano adesso i fan di Federico.

Si tratta di due situazioni abbastanza diverse perché Federico si è fratturato la mano tirando un pugno al muro in seguito a uno scontro con Martina, avvenuto nella scuola. Proprio per questo, il suo messaggio serve anche a spiegare come ha elaborato l’accaduto.

Il ballerino ammette dunque di aver commesso un passo falso: “Eh si… finisce il mio percorso ad Amici… so di aver perso il controllo, so che potevo tenermi un po’ di più ma so anche che questa non è la fine di tutto, è solo un nuovo checkpoint, è un nuovo inizio… Sono fiero del mio percorso, delle soddisfazioni e delle amicizie create lì dentro”.