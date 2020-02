L’amica geniale, Gaia Girace: “Lascerò Lila dopo la terza stagione”

Chi ha letto i romanzi di Elena Ferrante poteva aspettarselo, ma ora è certo. Gaia Girace, la talentuosa e giovanissima interprete di Lila in L’amica geniale lascerà il suo personaggio.

A rivelarlo è lei stessa in un’intervista a Fanpage:

Mi spiace lasciare il personaggio di Lila perché ci sto lavorando da tre anni, sto crescendo con lei e mi spiace lasciarla a qualcun altro. Spero che chi prenderà il mio posto la ami almeno un centesimo di quanto la amo io. Però, voglio fare anche cose nuove.

Gaia Girace sarà presente in tre episodi della prossima stagione de L’amica geniale, per poi lasciare il posto a un’altra attrice che interpreterà il suo personaggio nella fase adulta.

La tetralogia della Ferrante esplora infatti l’amicizia tra le protagoniste, Elena e Lila, attraverso tutta la loro vita: dall’infanzia fino alla piena maturità. Il cambio di attrici è dunque naturale, così come avevamo già visto nella prima stagione in cui inizialmente le protagoniste erano interpretate dalle piccole Elisa Del Genio e Ludovica Nasti.

Non sappiamo quali saranno i prossimi progetti di Gaia, come lei stessa ci ha raccontato spera di potersi dedicare a tanti progetti diversi mettendo sempre davanti la sua grande passione. Sicuramente la serie di Saverio Costanzo, regista con cui Gaia ha stretto un bellissimo rapporto professionale, sarà un trampolino di lancio per questa attrice di cui, siamo convinti, continueremo a sentir parlare.

Vi ricordiamo che Gaia Girace ha 16 anni, è nata nel 2004 ed è originaria di Vico Equense.

Restate con noi per ulteriori aggiornamenti su L’amica geniale. Il prossimo appuntamento è per lunedì 24 su Rai 1 in prima serata.