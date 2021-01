Fate – The Winx saga test: Chi è il tuo ragazzo ideale tra gli specialisti?

Da qualche giorno è disponibile su Netflix il live action Fate – The Winx saga (leggi la recensione qui). La serie ha al centro protagoniste femminile (scopri quale fata saresti qui). Tuttavia, ad Alfea giocano un ruolo importante anche gli specialisti. Nel live action non sono presenti tutti perciò faremo riferimento al cartone. Quale sarebbe il tuo ragazzo ideale tra gli specialisti? Scoprilo nel nostro breve test

1. In quale Winx ti ritrovi maggiormente?

Musa (B)

Stella (E)

Flora (C)

Tecna (D)

Bloom (A)

2. L’amore per te è:

Sacrificio e messa in discussione (B)

Una fiaba (A – E)

Comprensione e aiuto reciproco (C)

Qualcosa che non ti interessa (D)

3. Preferisci i capelli:

Biondi (A)

Mori (C)

Rossi o tinti (B – D)

Castani (E)

4. Quale caratteristica non deve mancare nel tuo ragazzo ideale?

Dolcezza (A)

Razionalità (D)

Passionalità (B)

Gentilezza (C)

Simpatia (E)

5. Preferisci un ragazzo:

Introverso (B – D)

Estroverso (A – C – E)

Risposte: Qual è il tuo ragazzo ideale in Fate – The Winx saga

Maggioranza di A: Sky. Hai un debole per i ragazzi biondi e dagli occhi azzurri. Il principe azzurro delle fiabe insomma sempre pronto a venire in tuo soccorso e a salvarti.



di B: Riven. Non ami i bravi ragazzi ma cerchi sempre “il cattivo ragazzo” che cambi quando è con te. Ti piace che sia sportivo. Vuoi qualcuno che ti sfidi per non cadere nella noia. Tuttavia, hai anche bisogno di affetto perciò anche se nascosto il tuo ragazzo ideale deve avere un lato tenero.



di C: Helia. Ami i ragazzi gentili, educati che piacciono ai genitori. Non ami le persone aggressive perciò il tuo ragazzo deve saper mantenere la calma. Ti piacciono inoltre le sfide intellettuale e le menti creative.



di D: Timmy. Il tuo ragazzo ideale deve saperti stupire soprattutto sul piano intellettuale. Vorresti uno scienziato magari chimico o matematico perchè apprezzi le menti razionali e pragmatiche. Inoltre, ti piacciono i tipi un po’ introversi e timidi perchè non vogliono stare al centro dell’attenzione.



di E: Brandon. Ami i ragazzi dolci capaci di fare follie per te. Il tuo ragazzo ideale sa difenderti e farti sentire al sicuro e protetta perciò ti aspetti che sia fisicamente in forma e grintoso.