Il banco di Evandro è stato messo in discussione durante l’ultima puntata del sabato di Amici e il cantante, subito dopo essere rientrato in sala relax, reagisce molto male a quanto è stato detto in studio.

Anna Pettinelli, subito dopo la sua esibizione, ha dichiarato di non aver apprezzato come ha cantato. Inoltre, la professoressa gli ha dato un ultimatum: quella sarebbe stata l’ultima volta che avrebbe riavuto la maglia.

Per Evandro, infatti, non ci sarà un’ulteriore occasione se non sarà in grado di portare a termine una performance precisa e non dominata dalla paura di esibirsi, come è invece accaduto finora.

Subito dopo la puntata, il cantante di Guacamole si dimostra indignato per questa decisione e afferma di voler lasciare la scuola. Il ragazzo dice che avrebbe meritato di uscire, arrabbiato più con se stesso che per il giudizio negativo della sua insegnante.

Evandro dice di non volersi ritrovare nello stesso limbo di Arianna quando è stata sospesa più volte per poi essere riammessa. Invano gli altri ragazzi provano ad avvicinarsi per portalo a ragionare con più calma. “La tua voce è stata tremolante ma non imprecisa”, dice Ibla.

La stessa Arianna, nel frattempo è molto provata da quanto accaduto durante le registrazioni. Le parole di Rudy Zerbi nei suoi confronti sono state più dure del solito e se fosse stato per lui non avrebbe riavuto la maglia.

“Non vado mai bene”, si sfoga disperata la ragazza e viene consolata da Enula che in casetta è praticamente la sua unica amica.

Secondo voi, dopo quanto accaduto, Evandro lascerà davvero la scuola di Amici? Oppure riuscirà finalmente ad esprimersi come dovrebbe?