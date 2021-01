Kobe Bryant: ecco dove si trova la piazza in suo onore a Reggio Emilia

Un anno fa, il 26 gennaio 2020, Kobe Bryant ci lasciava per sempre. Uno dei più grandi e apprezzati giocatori di basket di sempre moriva in un incidente in elicottero insieme alla figlia, Gigi. Un dolore immenso, una perdita inestimabile per il mondo dello sport e non solo.





Kobe Bryant era infatti un punto di riferimento per tutta la comunità afroamericana, ma anche per il nostro paese. Già, perché come molti di voi sapranno la sua infanzia Kobe l’aveva passata in Italia. Seguendo il padre, che lavorava nel nostro paese, Kobe visse per diversi anni a Reggio Emilia, frequentando le nostre scuole e imparando un perfetto italiano.

Ed è proprio a Reggio Emilia che a 12 mesi esatti dalla scomparsa del cestista è stata inaugurata una piazza in suo onore.

Ecco dove si trova la piazza dedicata a Kobe Bryant

La piazza dedicata alla star del basket e alla figlia Gianna si trova a Reggio Emilia nel centro storico della città, a fine di Via Guasco, di fronte al Palazzetto dello Sport.



Lo spazio si chiamerà “Largo Kobe e Gianna Bryant” ed è già impreziosito da un albero della specie Ginkgo biloba già eretto in nome della coppia composta da padre e figlia.

La creazione di questa piazza dedicata a Kobe e alla figlia sarà accompagnata da una speciale cerimonia celebrativa e anche da una mostra.

Reggiano Forever, questo il titolo dell’esposizione, presenterà tante foto e immagini di Kobe Bryant ai tempi in cui ha giocato a Reggio Emilia. Un ricordo sentito e commovente per una star gigantesca che ci ha lasciati davvero troppo, troppo presto.

