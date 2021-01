Fate – The Winx saga: Perché Terra e non Flora? Beatrix è legata a Tecna?

Da oggi è disponibile su Netflix il live action Fate – The Winx saga (guarda il trailer qui). Già le anticipazioni avevano fatto infuriare parte del pubblico soprattutto per l’assenza di Tecna. Tuttavia, un altro dettaglio non ci è piaciuto o meglio pensiamo avrebbe potuto essere sviluppato meglio. Perchè Terra e non Flora?

Partiamo dal primo dettaglio ovvero l’assenza di una delle Winx del cartone originale: Tecna. La sua assenza non poteva passare inosservata ed ecco perché forse hanno deciso di farla rivivere (almeno in parte) nel personaggio di Beatrix (Sadie Soverall). Infatti, questo personaggio possiede poteri simili anche se deve allo stesso tempo ricordare le antagoniste originali ovvero le Trix. Parte del pubblico per esempio è convinta che se la serie dovesse continuare potremmo trovare una vera Tecna.

Flora non è parte di Fate – The Winx saga e questo lo ha ribadito anche Abigail Cowen in un’intervista. Flora non c’è in questa stagione perchè Terra è un personaggio che potrebbe ricordarla ma diverso, ha detto. Non vedo l’ora il pubblico la conosca e se ne innamori è così dolce e gentile. Penso che il nostro sceneggiatore abbia re-immaginato Flora attraverso Terra.

Non siamo certi di condividere queste affermazioni soprattutto perché il personaggio di Terra ne esce come lo stereotipo della ragazza dolce e grassottella a cui però le cose vanno sempre male. Inoltre, nel cartone Flora aveva una fisionomia latina che nel live action scompare. Non siamo nemmeno certi che aggiungere una “vera Flora” abbia senso perché Terra possiede non solo i suoi poteri ma anche parte del suo carattere.