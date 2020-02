Ginger Generation ha avuto l’occasione e il piacere di intervistare Diodato in occasione della frenetica (e bellissima) settimana del Festival di Sanremo 2020.

Diodato, alla sua terza partecipazione al Festival, presenta un pezzo di rara intensità e delicatezza, intitolato, pezzo prodotto con la collaborazione per le musiche di Edwyn Roberts. Il brano è stato molto apprezzato dalla critica: Fai rumore ha infatti ricevuto il premio Lunezia per il miglior testo di “Fai rumore”. Secondo il critico musicale Dario Salvatori, membro della Commissione del riconoscimento:

Diodato sembra suggerire l’arte del conversare smooth. Riproporsi in amore è quasi un gesto dovuto. Ma non avvicinatevi troppo e cercate il contatto visivo senza esagerare. Nessun imbarazzo. Un intonarumori sussurrato.

L’artista ha avuto occasione di parlarci del suo brano, del suo messaggio e del suo significato proprio durante la settimana della prestigiosa kermesse. Qui sotto trovate la nostra video intervista a Diodato!

Ecco come Diodato ha spiegato il messaggio dietro alla sua canzone!

Vi ricordiamo che Fai rumore è uno dei brani inediti inclusi in Che vita meravigliosa, il nuovo album di Diodato in uscita il prossimo 14 febbraio, il giorno di San Valentino.

“Che Vita Meravigliosa” sarà disponibile in vinile, CD e su tutte le piattaforme streaming e download. È già disponibile in pre-order su Amazon, anche in versione autografata, e in pre-order su iTunes e in pre-save su Spotify e Apple Music a questo link.

L’album, di cui trovate la recensione cliccando qui, è trainato dal singolo omonimo colonna sonora del nuovo film di Ferzan Ozpetek con protagonisti Stefano Accorsi e Edoardo Leo.

Diodato presenterà “Che Vita Meravigliosa” ai fan in due esclusivi appuntamenti instore, durante i quali si esibirà anche in acustico con chitarra e voce. Gli appuntamenti sono fissati venerdì 14 febbraio a Milano (Feltrinelli di Piazza Piemonte) e sabato 15 febbraio a Roma (Feltrinelli Appia Nuova)