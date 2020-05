Blackpink: nuove canzoni in arrivo a giugno 2020! Ufficiale!

La notizia che tutti i Blinks del mondo attendevano è finalmente arrivata! Uscirà infatti a giugno 2020, adesso è ufficiale, il nuovo attesissimo disco delle Blackpink, uno dei gruppi K-pop più amati al mondo!

Ad annunciarlo in forma definitiva è stata la YG Entertainment, casa discografica delle Blackpink, pochissime ore fa, con questo messaggio pubblicato su Naver.

Questa notte YG Entertainment ha finalmente confermato il comeback: “Le BLACKPINK faranno comeback verso i primi o la metà di giugno. La data ufficiale verrà presto pubblicata” 🔗 https://t.co/e3d186n19m#BLACKPINKCOMEBACK #BLACKPINKISCOMING @ygofficialblink pic.twitter.com/s3atUnXFmU — BLACKPINK ITALIA (@_blackpinkita) May 4, 2020

Almeno per il momento, purtroppo, non ci è dato ancora sapere quale sarà la data di questo tanto atteso comeback. Certo è che notizie così ci allietano giornate come queste, già abbastanza difficili.

Gli ultimi aggiornamenti sul nuovo progetto discografico le Blackpink ce li avevano dati in questa occasione. A novembre, infatti, si era detto che la band non sarebbe tornata a fare musica prima della fine del 2019.

Con un comunicato stampa super stringato, infatti, la YG Entertainment aveva confermato ai fan della band:

Il ritorno del girl group Blackpink era stato ritardato al prossimo anno.

La promessa, nonostante la lunga e frustrante attesa, è alla fine stata mantenuta!

La notizia, in effetti, aveva lasciato senza parole in molti. Il 2019 era stato l’anno delle Blackpink: con solo 5 canzoni, contenute nell’EP Kill This Love, Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa hanno raggiunto la prima posizione nella classifica Billboard. Il loro video DDU-DU DDU-DU ha recentemente superato 1,1 miliardo di visualizzazioni su Youtube, diventando così il videoclip di un gruppo K-Pop femminile più visto di sempre!

Di recente, inoltre, anche il pubblico italiano ha avuto la possibilità di scoprire le ragazze. Nel corso della finale di Pechino Express, infatti, i telespettatori hanno avuto occasione di ascoltare un pezzo delle Blackpink, in occasione di un’incredibile sfida di K-pop. Il pezzo in questione (il video lo trovate qui sotto) era proprio Kill this love!