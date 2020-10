Covid-19: è giusto o sbagliato tenere ancora aperte le scuole?

Stiamo vivendo un momento storico senza precedenti. L’emergenza Covid-19 sta letteralmente mandando in frantumi le nostre certezze, ad ogni livello. E quello della scuola, indubbiamente uno dei più delicati, è uno di questi. Da settimane ci si chiede infatti se sia ancora giusto tenere le scuole aperte oppure no. I dubbi nascono alla luce di questa seconda ondata che ci ha travolti forse prima di quello che ci saremmo potuti immaginare. Ecco dunque un commento su questo tema.

Ma è davvero giusto tenere ancora aperte le scuole in Italia vista l’emergenza Covid-19?

Quando le scuole hanno riaperto un mese fa, il numero dei contagi di Covid-19 aveva già ripreso a risalire in modo piuttosto allarmante. Il punto è che, e ormai i dati abbiamo imparato ad interpretarli, il numero di ricoveri e terapie intensive era ancora sotto controllo. Arrivati a fine ottobre la situazione è ben diversa ed è molto delicata, seppure (almeno per ora) non tragica come quella di marzo.

Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, a proposito, si è detta certa (citando l’ISS) che la scuola non sia uno dei principali luoghi di contagio. Ecco il post con cui il ministro ha motivato la sua scelta di continuare a battersi per una didattica in presenza.