Quando l’emergenza Coronavirus è scoppiata circa un mese e mezzo fa erano in molti a chiedersi dove sarebbe stato possibile acquistare mascherine. Inzialmente, tutti gli esperti concordavano che non servissero e che dovessero essere lasciate al personale sanitario. Oggi, a pandemia conclamata, sappiamo che la situazione è ben diversa. Grazie a dio la situazione è diversa anche dal punto di vista dei prezzi delle mascherine che potete acquistare online.

Come forse saprete, è ancora possibile effettuare acquisti online facendosi consegnare a casa (nel caso in cui aveste paura ad uscire) le mascherine da parte dei corrieri. Effettuare un ordine su Amazon è davvero molto semplice:

– CLICCATE IN ALTO A SINISTRA DOVE TROVATE IL TASTO “ACCEDI” oppure subito sotto “Nuovo cliente? Inizia qui”

– Create il vostro account personale inserendo tutti i vostri dati (Nome, Cognome, data di nascita, numero di telefono e indirizzo e-mail).

– Una volta creato l’account seguendo le indicazioni anche via e-mail che riceverete potrete iniziare a fare acquisti. Vi verrà chiesto ovviamente di scegliere i prodotti, aggiungerli al carrello e procedere con il pagamento.

Su Amazon è possibile utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

Visa

Visa Electron

CartaSi

Postepay

Mastercard

American Express

Carte prepagate Paypal legate al circuito Visa o Mastercard

Paysafe Card / SKRILL legate al circuito Mastercard

Maestro Internazionale (emessa all’estero)

Addebito diretto SEPA (potrebbero essere esclusi alcuni articoli e/o servizi)

Pagamento a rate mensili (solo ordini idonei – Termini e condizioni

Una volta selezionato il prodotto e inserito il metodo di pagamento vi verranno chiesti indirizzo di spedizione del vostro pacco (i tempi di consegna possono variare in questo periodo così particolare) e l’indirizzo di fatturazione.

Cliccando nei link qui sotto trovate alcune delle varie opzioni di mascherine disponibili su Amazon. Come potet notare vendono vendute a prezzi alti ma dopo tutti abbordabili e in pacchetti di 30, 40 0 50 mascherine.

IMPORTANTE: queste mascherine sono rigorosamente MONOUSO e possono anche essere trovate in alcune farmarcie, eventualmente. La mascherina NON RAPPRESENTA uno strumento anticontagio sicuro al 100% ma semplicemente uno strumento di sicurezza in più. Lavarsi le mani spesso, il distanziamento sociale e tutte le regole imposte dalle autorità sono gli unici modi per proteggere la salute vostra e degli altri. Un insieme di comportamenti che tutti, tutti oggi dobbiamo mantenere insieme, e per molto tempo ancora.