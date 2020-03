Trovare qualcosa da fare in questi giorni di quarantena forzata causa Coronavirus, può a volte essere una vera impresa. Sicuramente starete facendo scorpacciate di cibo e maratone di serie tv, ma pensare alla propria forma fisica non è del tutto sbagliato anche in questa occasione.

Se siete dei fanatici della palestra avrete già trovato il modo di tenervi allenati ma, se invece l’attività fisica non è proprio il vostro forte vi consigliamo qualcosa di divertente e non troppo impegnativo che potete fare a casa. Sì, e include anche alcuni dei vostri artisti preferiti.

Il web e in particolare Youtube è ricco di video e tutorial per poter divertirvi ballando e ascoltando le vostre canzoni preferite ed esorcizzare la paura del Coronavirus a suon di musica.

I consigli per tenervi in forma durante l’emergenza

Per prima cosa assicuratevi di avere spazio a sufficienza in casa per poter fare dei movimenti senza farvi male, che è la cosa più importante. Adesso vi consigliamo alcuni canali Youtube per divertirvi, potreste anche mettervi d’accordo con i vostri amici e fare tutti insieme una gym session via Skype!

Per gli amanti della Pop Music

Seguendo passi di danza e aerobica davvero facilissimi di The Fitness Marshall potrete scatenarvi sulle note di Justin Bieber, Ariana Grande, Selena Gomez e tantissimi altri! Vi terrete in forma cantando e muovendovi a ritmo di musica.

Yummy - Justin Bieber | Caleb Marshall | Dance Workout

Per gli appassionati di ballo

Se il ballo è la vostra passione e avete voglia di cimentarvi in qualche coreografia più complessa, potete seguire il canale Dance tutorial. Troverete tantissimi insegnamenti per ballare sulle note dei vostri artisti preferiti e sarete pronti a sfidare i vostri amici quando la quarantena sarà finita.

Ed Sheeran & Justin Bieber - "I DON'T CARE" Dance Tutorial | Matt Steffanina Choreography

Per gli amanti del K-pop

Se la vostra ossessione è il K-pop potete seguire i consigli di Sunny Funny Fitness che a suon di Zumba ci fanno ballare sulle note delle canzoni coreane più in voga del momento. Pronti a scatenarvi ascoltando i BTS?

Boy With Luv(작은 것들을 위한 시) - BTS(방탄소년단) | Diet Dance | 댄스다이어트 | 줌바 | Zumba | 홈트

