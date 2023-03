Eurovision 2023: Marco Mengoni annuncia che parteciperà con Due vite, adesso è ufficiale

Marco Mengoni rappresenterà l’Italia all’ Eurovision Song Contest 2023 con Due vite, lo stesso brano che lo ha visto vincere al Festival di Sanremo.

Lo ha annunciato il cantautore confermando che la canzone sarà proprio quella che lo ha reso vincitore alla kermesse canora italiana, lo scorso febbraio.

Inizialmente, l’artista non era certo che la scelta sarebbe ricaduta su Due vite, dichiarando subito dopo il Festival che avrebbe preso in considerazione anche altri pezzi.

Marco è tornato infatti in studio di registrazione a incidere la terza e ultima parte del suo progetto Materia e tra le nuove tracce avrebbe potuto esserci anche la candidata ideale all’Eurovision.

Alla fine, però, il cantautore ha preferito dare una chance proprio al brano che lo ha reso di diritto un partecipante al contest, in quanto vincitore di Sanremo. Qui sotto il post che ufficializza la scelta.

Ecco le dichiarazioni di Marco Mengoni

“Sono orgoglioso di rappresentare nuovamente il mio paese e non vedo l’ora di essere a Liverpool. Intraprendo questa nuova avventura con lo stesso spirito con cui ho deciso di affrontare Sanremo. Mi voglio divertire e godermi il momento, voglio portare su quel palco tutto me stesso e il mio mondo. Con il mio team siamo al lavoro per preparare la performance al meglio. Non vedo l’ora di rivivere l’atmosfera dell’Eurovision Song Contest, è il ricordo più forte che ho di quella esperienza. Incontrare artisti di tutto il mondo, scoprire sonorità nuove e vivere questa esperienza di comunione e grande energia creativa, tutto facendo parlare la nostra musica, un mezzo di comunicazione potentissimo capace di esprimersi e farsi comprendere in tutte le lingue”.

Quando ci sarà l’Eurovision Song Contest

La manifestazione musicale è in programma a maggio la Liverpool Arena di Liverpool (Inghilterra) e vede coinvolti cantanti da 37 paesi diversi, con la finale in onda il 13 maggio che sarà trasmessa in diretta su Rai 1.