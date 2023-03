Amici 22: anticipazioni prima puntata del serale del 18 marzo (guanti di sfida)

Eccoci arrivati alla prima puntata del serale di Amici 22, che andrà in onda sabato 18 marzo in prima serata su Canale 5.

I 15 allievi in gara affronteranno tre partite e al termine della serata tre concorrenti finiranno a rischio eliminazione.

Nel corso della gara, c’è la possibilità da parte dei professori di lanciare un guanto di sfida contro la squadra avversaria.

Guanti di sfida Aaron contro Wax

Il primo guanto di sfida lanciato questa settimana vede Aaron contro Wax, ed è da parte di Rudy Zerbi.

Per loro un medley con A chi, Hit the road Jack e Sign of the times di Harry Styles. Lo scopo è quello di dimostrare la duttilità vocale del primo e i “limiti” di Wax.

Il secondo è sempre di Rudy per Wax e Aaron. La canzone è One degli U2 e Wax non potrà mimare il pezzo, né usare autotune e doppie voci, inoltre non potrà usare il linguaggio del corpo.

L’allievo si è rifiutato categoricamente e ha chiesto d’ incontrare Arisa. Secondo la professoressa il pezzo scelto è un brano sfacciatamente a favore di Aaron.

Non essendo un guanto di sfida equo e togliendo le caratteristiche di Wax, secondo lei non andrebbe accettato.

Amici 22: Ramon contro Samu

Altro guanto di sfida per Ramon ed è da parte Emanuel Lo. L’allievo di Alessandra Celentano dovrebbe affrontare Samu in una coreografia di hip-hop.

Ramon, che è un ballerino classico, vorrebbe rifiutarlo ma la Celentano non è d’accordo, perché secondo lei i guanti non vanno rifiutati mai.

Ultimo guanto di sfida per la prima puntata di Amici 22 e questa volta è da parte della Celentano per Samu contro con Ramon, con tanto di sbarra.

Emanuel Lo lo ha trovato assurdo ritenendo che la parte iniziale può giocarsela mentre quella finale può provare a semplificarla.

Il ballerino, dal canto suo, è intenzionato a non tirarsi indietro e a rischiare il tutto e per tutto.

