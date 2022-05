Eurovision 2022: Tutti i look della Cerimonia d’apertura alla Venaria Reale

Le star di Eurovision 2022 hanno sfilato sul turquoise carpet de La Reggia di Venaria Reale che ha fatto da meravigliosa cornice alla Cerimonia d’apertura della kermesse europea. Il premio canoro europeo che quest’anno si svolge a Torino, grazie alla vittoria lo scorso anno dei Maneskin, è pronta ad accogliere una nuova edizione dal 10 al 14 Maggio.

I 40 rappresentanti dei Paesi partecipanti hanno sfilato dalle 16 italiane sull’iconico tappeto turchese sfoggiando glamour e look mozzafiato, ma si sono anche fermati a chiacchierare con Carolina Di Domenico e Gabriele Corsi.

Ecco i look dei cantanti di Eurovision 2022:

Όταν αποφασίζεις να κάνεις σιωπηλή διαμαρτυρία για τον μαύρο ήλιο της σκηνής. #Eurovision pic.twitter.com/M7iYiiVH2t — Σαν να ταν Φλεβάρης Πόντε (@giannm97) May 8, 2022

Its everyone’s favorite green band – @citi_zeni on the carpet now! Janis is sporting a very patterned suit while the other members are in black and white. #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/sIvJ6Tb2a5 — escYOUnited (@ESCunited) May 8, 2022

I am a fan of Mia’s hot pink twopiece cocktail dress. 💖💖 It looks so stunning on her, and she stands out amongst all black and white costumes. 🥺🥺💖💖 #eurovision #turquoisecarpet pic.twitter.com/XyGEpGm6YO — Minnie 🇧🇦🇲🇪🇳🇴🏳️‍🌈| 💙💛👩🏼‍🚀 (@MinnieThePotato) May 8, 2022

I wish I were Palestine. because then I would have something Israeli inside me!!! 😍#OpeningCeremony #eurovision pic.twitter.com/0bQ7csYdqI — irreaLaerri (@surreal_laerrus) May 8, 2022

Ako ne pobijedi na Evroviziji može slobodno da se prijavi za Miss Univerzuma #Eurovision pic.twitter.com/CCa3LkmzDM — 𝕞𝕚𝕟𝕒 (@gospodje) May 8, 2022

outsold ate served smashed killed outperformed one and only ronela mf hajati #Eurovision pic.twitter.com/Ov7Ul6aQ9T — igli 🇦🇱🇳🇱🇪🇸 (@iamiglilime) May 8, 2022

Te pueden gustar más o menos, pero ole ellos por salirse del tiesto con los trajes tradicionales de su país 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#EUROVISION pic.twitter.com/PxyoHB0wUI — Jess 🕷|| 1997💧 (@ddljonasbalfred) May 8, 2022