Maneskin – Gasoline per l’Ucraina: Audio, testo, traduzione e significato

I Mansekin hanno mandato un messaggio molto forte a Putin durante il loro concerto al Coachella 2022. La band romana ha cantata per la prima il brano Gasoline che hanno scritto e dedicato al popolo ucraino per protestare contro la guerra che sta devastando il Paese.

“Free Ukraine, F**l Putin” ha urlato Damiano prima di iniziare a cantare il brano.

#StandUpForUkraine! Refugees in Ukraine and around the world need urgent humanitarian aid. We’re using our voice to demand action, and you can, too. Join us, make your own video calling for the world to support refugees and donate on: https://t.co/tjj3MYuLkX. @GlblCtzn pic.twitter.com/x8KU48NHdt — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) April 8, 2022

Måneskin hanno pubblicato una prima anticipazione di Gasoline l’8 Aprile 2022 e poi l’hanno cantata per la prima dal vivo il 17 Aprile al Coachella 2022. Il brano è parte del progetto “Stand Up for Ukraine”, ma ancora non si sa se sarà rilasciato come singolo.

Ascolta la versione live di Gasoline:

Testo di Gasoline dei Maneskin (in aggiornamento):

How are you sleeping at night

How do you close both your eyes

Living with all of those lives

On your hands

Standing alone on that hill

Using your fuel to kill

We won’t take it standing still

Watch us dance

How are you sleeping at night

How do you close both your eyes

Living with all of those lives

On your hands

Standing alone on that hill

Using your fuel to kill

We won’t take it standing still

Watch us dance

We’re gonna dance on gasoline x3

Traduzione di Gasoline dei Maneskin (in aggiornamento)::

Come riesci a dormire la notte

come chiudi entrambi gli occhi

vivendo con tutte quelle vite

sulle tue mani

Te ne stai da solo sulla collina

usando il tuo petrolio per uccidere

Non ce ne staremo fermi

guardaci ballare

Come riesci a dormire la notte

come chiudi entrambi gli occhi

vivendo con tutte quelle vite

sulle tue mani

Te ne stai da solo sulla collina

usando il tuo petrolio per uccidere

Non ce ne staremo fermi

guardaci ballare

Balleremo sulla benzina x3