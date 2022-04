Eurovision 2022: video, testo e traduzione di I Am what I am di Emma Muscat

I am what I am è il brano con cui Emma Muscat gareggerà all’Eurovision Song Contest che si terrà il 10, 12 e 14 maggio al PalaOlimpico di Torino.

La giovane cantante e cantautrice maltese si è già ritagliata un’impressionante carriera come artista discografica nel suo paese.

Nel 2018 ha partecipato al longevo talent show italiano, Amici di Maria De Filippi, raggiungendo la puntata semifinale che ha attirato un pubblico televisivo di poco meno di 5 milioni di telespettatori.

Il video di I Am what I am di Emma Muscat a Eurovision Song Contest 2022

Testo I Am what I am di Emma Muscat

Everytime I fall down

Soon as I hit the ground

Remind me who I am yeah

And I get back up again

Getting up getting up – yeah

This is my master plan

I’m gonna take a stand

Take it or leave it

I am what I am

I believe that I can

I’m gonna take command

Take it or leave it

I am what I am

I am what I – am

I am what I – am

Bending backwards trying to fit in

I´ll make them understand – yeah

Take it or leave it

I am what I am

Devils inside my head – yeah

Late at night in my bed – yeah

Its time I shut you up, yeah

Coz I think I´ve had enough

I’ve had enough, had enough, yeah

This is my master plan

I’m gonna take a stand

Take it or leave it

I am what I am

I believe that I can

I’m gonna take command

Take it or leave it

I am what I am

I am what I – am

I am what I – am

Bending backwards trying to fit in

I´ll make them understand – yeah

Take it or leave it

I am what I am

Uh yeah

oh uh

I am what I am

I am what I am

This is my master plan

I’m gonna take a stand

Take it or leave it

I am what I am

I believe that I can

I’m gonna take command

Take it or leave it

I am what I am

I am what I – am

I am what I – am

Bending backwards trying to fit in

I´ll make them understand – yeah

Take it or leave it

I am what I am

Traduzione I Am what I am di Emma Muscat

Ogni volta che cado

Non appena ho toccato terra

Ricordami chi sono sì

E mi alzo di nuovo

Alzarsi alzarsi – sì

Questo è il mio piano generale

Prenderò una posizione

Prendere o lasciare

sono quello che sono

Credo di poterlo fare

Prenderò il comando

Prendere o lasciare

sono quello che sono

Sono quello che sono

Sono quello che sono

Piegarsi all’indietro cercando di adattarsi

Gli farò capire – sì

Prendere o lasciare

sono quello che sono

Diavoli nella mia testa – sì

A tarda notte nel mio letto – sì

È ora che taci, yeah

Perché penso di averne avuto abbastanza

Ne ho abbastanza, ne ho abbastanza, sì

Questo è il mio piano generale

Prenderò una posizione

Prendere o lasciare

sono quello che sono

Credo di poterlo fare

Prenderò il comando

Prendere o lasciare

sono quello che sono

Sono quello che sono

Sono quello che sono

Piegarsi all’indietro cercando di adattarsi

Gli farò capire – sì

Prendere o lasciare

sono quello che sono

Eh si

oh eh

sono quello che sono

sono quello che sono

Questo è il mio piano generale

Prenderò una posizione

Prendere o lasciare

sono quello che sono

Credo di poterlo fare

Prenderò il comando

Prendere o lasciare

sono quello che sono

Sono quello che sono

Sono quello che sono

Piegarsi all’indietro cercando di adattarsi

Gli farò capire – sì

Prendere o lasciare

sono quello che sono