L’Ahoy Rotterdam di Rotterdam sta scaldando i motori per l’Eurovision Song Contest 2020! Come saprete, quest’anno la divertente e colorata manifestazione musicale sbarca in Olanda, dal 12 al 16 maggio! Fra i paesi che parteciperanno, oltre ovviamente all’Italia, troviamo anche la Svezia con il brano Move delle Mamas.



Grow sarà dunque una delle tante canzoni che gareggeranno contro Fai rumore, il pezzo del nostro Diodato. A proposito, qui sotto trovate la nostra video intervista su Youtube dove Diodato ci racconta cosa si aspetta dal suo Eurovision Song Contest 2020.

Diodato: Ecco a chi sono dedicate le canzoni d’amore di Che vita meravigliosa

In attesa di vedere le Mamas sul palco, qui sotto potete recuperare il video ufficiale, il testo e la traduzione del loro brano Move.

FINALEN: The Mamas – Move

Testo

Proviamo, combattiamo

cadiamo, va bene

è la vita

oh la vita

noi asciughiamo quegli occhi

e poi ci alziamo

+ la vita

oh oh la vita

anche quando la pioggia cade

anche quando tocchi il fondo

sarò li

sarò li

perché non c’è oceano

più profondo del mio amorre per te

e non c’è fuoco

nel quale non passerei per te

non ci sono montagne

baby, dalle quali non mi muoverei

niente che non farei per te

perché lo fai anche per me

Oh-oh, oh, oh-oh

perché lo fai anche per me

oh oh oh oh

quando i momenti belli diventano brutti

ti guiderò a casaù

va bene

tremendamente bene



anche quando la pioggia cade

anche quando tocchi il fondo

sarò lì

sarò lì

perché non c’è oceano

più profondo del mio amorre per te

e non c’è fuoco

nel quale non passerei per te

non ci sono montagne

baby, dalle quali non mi muoverei

niente che non farei per te

perché lo fai anche per me

Oh-oh, oh, oh-oh

perché lo fai anche per me

oh oh oh oh

tutti vogliono muoversi come noi x 3

stiamo spostando le montagne

tutti vogliono muoversi come noi x 3

stiamo spostando le montagne

oh

perché non c’è oceano

più profondo del mio amorre per te

e non c’è fuoco

nel quale non passerei per te

non ci sono montagne

baby, dalle quali non mi muoverei

niente che non farei per te

perché lo fai anche per me

oh oh oh